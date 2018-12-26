車牌9555太派！他看家裡3車「1029」冒冷汗　老婆現身網友全笑翻

▲原PO看到「9555車牌」事件，發現家中車牌也一樣。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

新北市一名女子在路上撞見丈夫開車載著女子偷情，直接駕駛白色VOLVO XC40猛撞剁對方駕駛的黑色BM，由於兩輛車的車牌都是「9555」，意外引起熱議。一名男網友便PO出家中3輛都是「1029」車牌的車說，「今天的新聞告訴我們一個教訓，選同一個號碼也不要買越野能力太好的volvo」。

該名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他看完今天的「9555」新聞後，回頭看看家中的車庫，發現給妻子開的車竟也是VOLVO，且家中的車牌也都選一樣的「1029」，頓時讓他冷汗直流。

▲2車因事故交疊，車牌後四碼一樣都是「9555」，警方一查才發現2車是夫妻。（圖／翻攝爆廢公社）



▲原PO決定要好好尊重老婆。（圖／翻攝爆怨公社）



他也開玩笑說，「今天的新聞告訴我們一個教訓，家裡面的車最好不要都選同一個號碼，選同一個號碼也不要買越野能力太好的volvo，如果不想上新聞要尊重老婆」。

網友看完紛紛留言，「老婆大人的車，馬力記得買小一點！」、「我之前客戶也全家車牌一樣」、「我家的全同一碼」、「直接說不要讓老婆學會開車就好啦XDD」、「我老闆一家人都是同樣的車牌，所以在路上看到很好認」，原PO的老婆也在文章下留言說，「不懂+1，而且這樣又弄不死老公跟能幹的助理」，讓網友全都笑翻。

▼原PO的文章釣出老婆現身。（圖／翻攝爆怨公社）

