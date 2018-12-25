川普問7歲童「你還相信耶誕老人？」　遭網罵翻：毀了小孩的耶誕節！

▲美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞在白宮國宴廳接耶誕熱線。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

24日平安夜美國總統川普因自家政府部分關閉，只能取消佛州的度假計畫，「孤拎拎地」待在白宮，氣噗噗的他整晚狂發10多則推特，從聯準會罵到民主黨，就算夫人梅蘭妮亞從佛州趕回來，陪川普參加追蹤耶誕老人熱線活動，仍未讓他消氣，直接在電話中詢問打來的小男童，「你相信耶誕老人存在嗎？」此舉遭網友罵翻，狂轟川普「毀了小孩的耶誕節！」

由現任美國總統與第一夫人在平安夜接聽「追蹤耶誕老人」熱線已是傳統之一，這個由北美航太防衛司令部（ North American Aerospace Defense Command，NORAD）舉辦超過60年的活動，每年會接聽來自全美各地孩童的電話，告訴這些孩子目前耶誕老人的位置在哪。今年川普與梅蘭妮亞（Melania Trump‏）在白宮的國宴廳（State Dining Room）接聽孩子們的電話，當川普接起7歲男孩柯爾曼（Coleman）的電話時，簡單打了招呼後居然接著問他，「你相信有耶誕老人嗎？因為7歲（還相信有耶誕老人）已經算非常少數了，不是嗎？」

此舉引起網友不滿，紛紛在推特狂批川普「我相信如果這些孩子沒有接到你的電話會過得更好！」、「把電話從他手中拿開！」、「這進一步證明了他是毀掉耶誕節的討厭鬼」，也有人酸川普應該告訴孩子，「忘了耶誕老人吧！只要記得我選舉贏多少就好！」而網友也對梅蘭妮亞貼出的照片充滿意見，「這兩個人的肢體語言證明他們互相厭惡」。