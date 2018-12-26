禮物最大盒好開心！弟弟拆開驚見「白色棒狀物」　秒縮桌下假哭

▲弟弟拆禮物看見最怕的東西時，還不可置信地摸了兩下。（圖／呂銘洋授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

聖誕節禮物是大家最期待的事，網友呂銘洋在給孩子禮物的同時，也趁機機會教育，想讓挑食的兒子「好好磨練」，沒想到竟錄到對方假哭變臉的畫面。影片PO網後，也讓不少網友笑翻說，「反應真的好真實，太可愛了」。

影片中可以看到，3個弟弟很開心地抱著自己的禮物，哥哥們也一一拆開，分別看著美國隊長、變形金剛等玩具開心不已；而最小的弟弟看著又重又大的禮物盒默默竊喜，但他完全沒想到，拆開才是惡夢的開始。

呂銘洋在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，小兒子（藍衣）很怕吃苦瓜，平常都會挑食，「今晚聖誕節就給他一個永生的難忘」，因為獎品是隨機抽的，所以也是小兒子選到了苦瓜禮盒，「小孩從小要磨練，長大才會知道社會的驚險」。

▲▼弟弟看到苦瓜直接崩潰，還好爸爸最後拿了真正的禮物給他。（圖／呂銘洋授權提供）



弟弟開心地拆開紙箱後，發現裡面塞了滿滿的10包餅乾，以及可怕的「巨大苦瓜」，馬上變臉假哭，縮到桌子底下，非常可憐。在假哭了26秒後，爸爸終於忍不住，將真正的禮物交到對方手上，這才讓弟弟重新笑了出來。

網友看完紛紛留言，「人生大起大落，轉折真大」、「整個躲起來太可愛了」、「我覺得他哭完玩具拿走以後下次吃飯可能還是很慢」、「哈哈哈，弟弟演很大唷」、「弟弟瞬間地獄天堂」、「 沒有眼淚 玩具get」、「反應真的好真實，太可愛了」。