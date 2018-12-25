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快訊／有變數？不解為何此時放行管中閔　賴清德今約見葉俊榮

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記者賴于榛／台北報導

教育部長葉俊榮24日下午三點召開記者會，「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，但行政院發言人Kolas Yotaka受訪時卻透露，葉俊榮在下午1點多僅有簡訊通知院長賴清德此事，緊接著就召開記者會宣布此事；對此，行政院長賴清德25日親上火線，他表示今天他會約見葉俊榮，「何以在這個時機做這樣的決定」？

對於葉俊榮的決定，Kolas24日透露賴清德僅或簡訊通知，而行政院立場很簡單，公立大學校長的任命是教育部權責，行政院尊重，但因事關重大，一直是請教育部審慎思考後做出判斷，確認勉予同意管中閔上任後，政院則是請教育部陸續對外說明何以在此時做出這決定，持續對外說明。

▲▼「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德出席「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

賴清德25日上午出席「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪，他被問到是否贊成管中閔上任？葉俊榮是否是脫韁野馬？他笑笑地示意隨扈他要回應問題後停下腳步，並說固然公立大學校長的任免是教育部的權責，但行政院也有權責了解各部會所做的各項決策，因此今天他會約見葉俊榮部長「何以在這個時機做這樣的決定」。

管中閔被勉予同意，行政院證實賴清德是被葉俊榮用簡訊通知，國民黨立委柯志恩則透露接到葉俊榮電話，而總統蔡英文則是透過賴清德報告才得知，對狀況掌握不一，據了解，幾位政院高層甚至是看記者會直播才知道葉俊榮作出此決定，都非常傻眼。

▲▼賴清德接見好人好事代表。（圖／記者賴于榛攝）

▲賴清德將約見葉俊榮。（資料照／記者賴于榛攝）

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關鍵字：行政院,賴清德,葉俊榮,管中閔

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