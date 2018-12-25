葉俊榮過管中閔案　綠委嗆：竟是藍委通知我要開記者會

▲綠委吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

教育部長葉俊榮24日舉行記者會，「勉予同意」管中閔擔任台大校長，但據了解，民進黨團事前竟不知情。綠委吳思瑤25日表示，昨天在協商《國家語言發展法》時，坐在她身旁的就是藍委柯志恩，那時柯問她「你知道教育部要開記者會嗎？」她還完全不解的回答「什麼事？」柯才又說，「台大的事啊，你不知道嗎？」吳思瑤不滿表示，教育部要開記者會，她竟然是從在野黨立委得知的。

據指出，葉俊榮通過管中閔案，事先未獲得賴清德同意，連綠委都不知道。行政院秘書長卓榮泰說，賴清德幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮「審慎思考」，但葉仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾。不少立委也是開了記者會後才知道管案要通過一事，因此紛紛表達不滿，綠委李俊俋昨晚即怒批，「葉俊榮下台！請給我一個理由告訴我他不必下台，因為我找不到」。

吳思瑤上午受訪時也不滿指出，自己第一時間知道教育部要開記者會，竟然是在野黨的立委告訴她，而針對記者會的內容，也是到記者會結束之後拿到完整的新聞說明資料，才知道真的要對管中閔放行，她一個執政黨、長期在教育文化委員會的立委，事前不知，事後至今也沒有得到教育部完整的說明，「我認為這樣的執政真的比在野還不如！」

她也批評，葉俊榮開記者會一事，凸顯了部長違反了行政倫理，更違反了長期行政立法團隊希望能夠更綿密互動的關係，她非常在乎跟重視教育部任何重大的政策。必須跟委員們充分討論，台大校長不是非誰不可，也不是非誰就一定不可，「但是重點是遴選爭議上的制度問題解決了嗎，程序上的瑕疵解決了嗎，預防性的疑義解決了嗎？」葉俊榮只是解決了台大目前沒有校長的問題，但是所有制度上的衍生爭議一向都沒有解決，「所以我要說放行了校長，事實上是放水了制度」。

吳思瑤也重申，身為執政黨的立委毫無所悉，這樣的執政真的比在野還不如，部長應該為這事情下台，且昨天黨團幹部都已經要求葉俊榮下台。