獲准接任台大校長 　管中閔首度現身回應：等學校通知

記者崔至雲、胡順惠／採訪報導

【12:12更新】台大校長當選人管中閔今（25）日上午11時45分，身穿黑白條紋POLO衫現身住家門口，面對媒體詢問只說，謝謝大家，一切都還要等學校通知，受訪前還特地詢問媒體是否都準備好了。被問到教育部放行後的心情，他說，「一切都差不多」。

對於教育部長葉俊榮准許人事案後遭約談，管中閔表示，這件事情他並不清楚，後續要再前往學校，要媒體別再等了。據了解，監察院發出公文，要求管中閔25日到監察院針對台大校長遴選案說明，管以「無理由」經由律師致電請假。

▲管中閔兒子與孫子上午出門，對於記者提問搖頭不答。（圖／記者崔至雲攝，下同）

教育部長葉俊榮24日宣布聘任管中閔擔任台大校長，終結長達11個月的遴選爭議，但管中閔從宣布消失至今超低調，手機仍未接聽。管中閔兒子現身捷運站附近，準備送兩個孩子出門，面對媒體詢問相當低調，最後只說「你要跟我一起去捷運站嗎？」

管中閔兒子25日早上現身捷運站附近，跟昨天一樣身穿灰色帽T，右手抱著女兒，左手拎著嬰兒推車，面對媒體提問不發一語，急忙準備送孩子去上學，到馬路口時將原本抱著的女兒放入嬰兒車中，快步離開。

自從教育部宣布管中閔擔任台大校長消息，管中閔至今仍未有任何回應，不只手機關機，臉書私訊也未讀未回，住家樓下的燈沒亮，管中閔的兒子和媳婦24日傍晚曾出現在一樓，管中閔兒子倒垃圾時，媒體上前詢問，但他只有搖頭沒說話。

台大王姓博士生透露，管中閔人目前在國外，老師得知消息後，應該也需要沉澱幾天才會有些想法，早在教育部長宣布前，管中閔曾表示，有任何想法將等到上任後，再一起對外說明。

台大校長空缺五百多天，教育部24日宣布震撼彈「勉予同意」管中閔擔任台大校長，監察院監委王幼玲、蔡崇義日前寄出通知書，25日將約詢管中閔到監院說明，要了解管中閔赴中國大陸兼職事宜。王幼玲今日表示，管中閔以「無理由」經由律師致電請假。

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