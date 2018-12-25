323突襲行政院案聲請迴避　法官：祝福大家，聖誕快樂

▲323突襲行政院案，魏揚（左一）等被告聲請二審法官迴避。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾在4年前的3月23日晚間突襲行政院，有11名被告因此一審遭判有罪。案件上訴二審，高等法院近期內密集開庭。但被告認為二審法官心證偏頗，將做出不利判決，因此律師團具狀向高院聲請法官迴避本案。這次開庭時，審判長陳筱珮認為須待聲請迴避案裁定出爐，才能繼續審判，最後她說：「祝福大家，聖誕快樂！」，5分鐘就結束庭訊。

當年學運於3月18日佔領立法院開始，群眾並於3月23日突襲行政院，當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、現任立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。而323突襲行政院案一審判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金。

案件上訴第二審，高等法院9月間首度開庭審理，當時陳為廷到場聲援，並強調這批有罪的被告，僅是「為大家推開拒馬、剪開蛇籠」，「為大家擋住警察、可能與警察有些許的碰撞行為」，陳為廷批評，這樣的有罪，毫無道理。

高院近期內密集開庭審理本案，但被告均認為由法官陳筱珮擔任審判長的合議庭，心證偏頗，對當事人充滿敵意，開庭時多次詢問被告無關案情的問題，包含什麼是「權力分立」？什麼是「最後手段」？若當事人回答不滿意，法官就面露不耐。另外合議庭也依職權傳喚6名員警到庭作證，被告等人認為員警供詞對己不利，最後與律師團討論後，決定遞狀聲請法官迴避。

高院25日開庭前，被告與律師團在高院前召開記者會，其中一審獲判無罪的魏揚，公開批評合議庭心證有問題。魏揚還說，本案與318佔領立法院為同一案件，都是公民運動，沒有道理法院作不同判斷，318案判決無罪確定，卻在323案判決有罪。

而庭訊開始時，審判長陳筱珮先就程序問題說明，她認為在高院其他合議庭針對法官迴避案作出裁定前，本案合議庭法官不應續行審理程序。最後她諭知退庭，並說：「祝福大家，聖誕快樂！」5分鐘就結束整個庭訊。

