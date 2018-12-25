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雲端最前線／管中閔任台大校長有變數？綠營反彈聲浪大

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新聞節目中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日宣布，「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，終結11個月的台大遴選爭議。對此，台大校長遴委發言人袁孝維表示，遴委會尊重葉部長的發言，相信社會大眾自有公斷。不過，對於教育部同意管中閔上任是否為清理戰場，行政院發言人Kolas Yotaka表示，如果要清理戰場應該選前就會清理，這是葉俊榮部長一路與多方溝通討論後做出的判斷，行政院尊重。對此議題，《雲端最前線》25日邀請立法委員王育敏、資深媒體陳敏鳳、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論台大校長案始末。

▲▼葉俊榮談台大校長案。（圖／教育部提供）

▲葉俊榮談台大校長案。（圖／教育部提供）

教育部長葉俊榮24日下午三點召開記者會，他嚴詞批評台大遴選會達42分鐘，葉俊榮表示，從7月16日來到教育部，看到台大校長案是一個非常嚴重的僵局，台大遴選案的爭議有兩個，包含管教授擔任台科大獨立董事、核可的時間有落差，希望遴選會積極處理，考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解，所以決定勉予同意管中閔教授擔任台大校長。

針對教育部的決定，行政院發言人Kolas Yotaka受訪時透露，葉俊榮在下午1點多有簡訊通知院長賴清德此事，緊接著便召開記者會。Kolas強調，行政院立場很簡單，公立大學校長的任命是教育部權責，行政院尊重，但因事關重大，一直是請教育部審慎思考後做出判斷，確認勉予同意管中閔上任後，政院則是請教育部陸續對外說明何以在此時做出這決定，持續對外說明。

對於教育部同意管中閔上任是否為清理戰場，Kolas表示如果要清理戰場應該選前就會清理，這是葉俊榮部長一路與多方溝通討論後做出的判斷，行政院尊重。

▼「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

不過，最新消息指出，賴清德25日上午出席「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪，他被問到是否贊成管中閔上任？葉俊榮是否是脫韁野馬？賴清德笑笑表示，固然公立大學校長的任免是教育部的權責，但行政院也有權責了解各部會所做的各項決策，因此今天他會約見葉俊榮部長「何以在這個時機做這樣的決定」。對此議題，《雲端最前線》25日邀請立法委員王育敏、資深媒體陳敏鳳、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,葉俊榮,賴清德,台大校長遴選案,管中閔

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