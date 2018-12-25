葉俊榮聘管中閔！台大研協嘆「教部立場反覆」...提出4大問題

▲教育部長葉俊榮於24日宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）



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台大有校長了！教育部長葉俊榮昨以「勉予同意」4個字讓管中閔上任台灣大學校長，對此，台灣大學研究生協會（以下簡稱台大研協）也發佈聲明，質疑教育部的決策反覆，並提出遴選會制度不完善、草率處理兼職問題、校務品質低落以及法律見解前後不一共4大問題，台大研協認為，這些問題並不會因為一紙聘任管的公文就解決。

台大研協昨（24）日於粉專發佈聲明指出，台大校長遴選案拖延至今，已經無正式校長達500多日，而如今教育部決定聘任管中閔，台大研協則質疑教育部的立場反覆，並表示對事件產生的校內外紛爭感到遺憾，希望未來應該要務實如何防範，只有這樣台大跟社會才會進步。

台大研協表示，在這500多日的爭議案中，就如同照妖鏡，讓教育部主管法規與台大制度、運作共4大問題現形，台大研協認為這些問題並會因為一紙聘任管中閔的公文就自動解決。

這4大問題包括：

1.遴選委員會的制度不完善、態度消極

2.草率處理遭糾正的兼職問題

3.校務治理的品質低落

4.教育部法律見解前後不一

此外，台大研協也呼籲，不要用「公文發出去，校長進的來，大家新年恭喜發大財」的態度看待問題，若是不解決也不改進，未來各類耗損社會成本的爭議仍然會再度發生，所以應該要「積極解決」，像是檢討大學校長遴選會組成，並解釋大學法第9條的法律見解，更要台大校方誠實面對被監察院糾正的兼職規定等等問題。