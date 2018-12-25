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管中閔捍衛大學自主　台大自主盟認同校方作法

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▲▼ 還我校長- 台灣教育不能等」管中閔出席 記者會照片,管中閔 。（圖／記者周書羽攝）

▲台大自主聯盟指出，不認同葉俊榮指的「校長遴選程序爭議」曲解，因他未曾說明，所謂的要求補正檢討的法條依據為何。（圖／記者周書羽攝）

 記者崔至雲／台北報導

教育部24日終於聘任管中閔為台大校長，但要求三個月內提出改善報告，台大表示會配合。台大自主聯盟昨天先在臉書上表示「黎明昇起」，但25日發聲明指出，他們不能認同教育部長葉俊榮指出的「校長遴選程序爭議」的曲解，因為他上任至今，都未曾清楚說明，所謂的程序瑕疵丶要求補正檢討的法條依據為何。

台大自主聯盟指出，台大自主聯盟一直以捍衛台大的大學自主丶學術自由為目標，我們對於葉部長宣示將依法完成台大新校長聘任程序，表示支持與歡迎；對於由陳維昭前校長主持之遴選委員會全體委員一年多來的辛勞，給予最大的肯定和感謝，另外，也對於台大校長遴選委員會丶校長當選人管中閔院士和郭代校長領導的學校團隊，在過去近一年飽受攻訐污衊時，能堅持原則丶捍衛大學自主和台大校譽，表達最大的敬意。

▲▼ 還我校長- 台灣教育不能等」管中閔出席 記者會照片,管中閔 。（圖／記者周書羽攝）

▲葉俊榮在24日宣布「勉予同意」管中閔任台大校長。（圖／記者周書羽攝）

但話鋒一轉，台大自主聯盟表示，他們不能認同葉部長關於所謂台大校長遴選程序爭議的曲解，因為葉部長上任至今，都未曾清楚說明，他所謂的程序瑕疵丶要求補正檢討的法條依據為何？而他們也指出，關於所謂台大校長遴選程序的法律爭議，早有釋疑，可參閱在前大法官廖義男教授主持之行政法學會研討會上發表，然後刊於2018年5月28日發行的"台灣法學雜誌"344期之五篇學術論文全文，計七萬餘字。

台大自主聯盟最後也呼籲，未來將與校友攜手，繼續奮鬥，未來台灣不論誰執政，若再以政治手段不當干涉大學自主丶學術自由，不分黨派，都將是我們奮起撻伐的對象。
 

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