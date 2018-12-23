市民心聲聽到了　韓國瑜就職典禮交管5天縮短為3天

▲韓國瑜就職典禮第一階段周邊管制圖 。（圖／韓國瑜辦公室提供）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜就職典禮現場前後需管制5天，遭到質疑會引發民眾不便，準高市新聞局長王淺秋出面回應是安全考量，不過為了顧及民眾便利性，考量整體情況後，已經調整管制範圍與時段，從原本的交管5天縮短為3天，對市民聲音做出「正面回應」。

韓國瑜就職典禮25日上午在愛河畔舉辦，整個典禮過程大約是2小時，為了方便架設舞台等準備作業，高雄市警察局先公告本月22日上午8點起到26日中午12點管制，一整個大約5天時間，範圍擴及周邊6條街，結果這兩天陸續有負面聲浪。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

準高市新聞局長王淺秋親自23日上午跟交通局、警察局實地了解，已經決定調整管制範圍與時段，王淺秋再次強調當初規劃是以市民安全為考量，舞台架設周遭需要一定空間，就怕會造成行經過往人車的安全危害，但是市民的聲音他們聽見了，決定調整管制路段與時間。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據最新的就職典禮原規劃三階段交通疏導措施，第一階段原22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路）調整為12月24日0:00開始管制，並於12月25日典禮當日分階段開放，下午15點30分前開放民生路（市中一路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；12月26日上午6:00前河東路全面開放通行。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）