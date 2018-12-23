　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市民心聲聽到了　韓國瑜就職典禮交管5天縮短為3天

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜就職典禮第一階段周邊管制圖 。（圖／韓國瑜辦公室提供）

▲韓國瑜就職典禮第一階段周邊管制圖 。（圖／韓國瑜辦公室提供）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜就職典禮現場前後需管制5天，遭到質疑會引發民眾不便，準高市新聞局長王淺秋出面回應是安全考量，不過為了顧及民眾便利性，考量整體情況後，已經調整管制範圍與時段，從原本的交管5天縮短為3天，對市民聲音做出「正面回應」。

韓國瑜就職典禮25日上午在愛河畔舉辦，整個典禮過程大約是2小時，為了方便架設舞台等準備作業，高雄市警察局先公告本月22日上午8點起到26日中午12點管制，一整個大約5天時間，範圍擴及周邊6條街，結果這兩天陸續有負面聲浪。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

準高市新聞局長王淺秋親自23日上午跟交通局、警察局實地了解，已經決定調整管制範圍與時段，王淺秋再次強調當初規劃是以市民安全為考量，舞台架設周遭需要一定空間，就怕會造成行經過往人車的安全危害，但是市民的聲音他們聽見了，決定調整管制路段與時間。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據最新的就職典禮原規劃三階段交通疏導措施，第一階段原22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路）調整為12月24日0:00開始管制，並於12月25日典禮當日分階段開放，下午15點30分前開放民生路（市中一路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；12月26日上午6:00前河東路全面開放通行。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
1年換12男友！失戀女喝掛被酸爆　美腿曝光風向神轉
蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼：歌迷踩到他地雷
120cm超辣長腿不科學！許淑華曾是環球小姐選美第4名

關鍵字：韓國瑜,就職典禮,愛河,交管

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

挖出200年城牆！建商通報「估減損5000萬」　文史團體誇：佛心來的

快訊／北市中山區女子公寓輕生！貴賓狗相伴倒臥1F浴室　遺體驚見啃咬痕跡

同居10年雙修1000次↑　大學女師告「活佛」性侵侵占600萬

醉女喝茫大尾了！自曝「通緝犯啦怎樣」　警淡定：上銬帶走

台中運將撞人行道路樹後下車查看　突癱軟倒地命危！

自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

時力佈局2020立委選戰　搶攻藍營票倉不再當「被禮讓的小綠」

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

時力佈局2020立委選戰　搶攻藍營票倉不再當「被禮讓的小綠」

馬英九新書簽名會！河南陸生凌晨4點排隊　一口氣買13本

蘇啓誠輕生前「神秘20分鐘」電話？監委約詢「關鍵人物」張淑玲

市民心聲聽到了　韓國瑜就職典禮交管5天縮短為3天

賴清德28日年終記者會回顧拚經濟歷程　卓榮泰請辭衝黨主席

《八年執政回憶錄》新書簽名會爆場　馬英九苦笑...我努力配合

民進黨敗選賴清德仍留任　游盈隆：賴著不走就是奧客

葉君璋赴美日研修後傳承台將！助張進德早日上大聯盟

三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

不只番茄沾醬油！　南部人曝「超在地草莓吃法」

自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

字母哥中斷連續116場得分上雙　公鹿得87分創本季新低

大直ATT開幕吸近萬人搶進　顛倒花牆、巨型艷色LED美翻　獨家特色搶先看

老古板→推特癡迷者！回顧川普第一次發文　他嚇：像迅猛龍開門

朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

職場必備～桌上型迷你咖啡保暖機　Nomodo Trio還能幫手機充電

2019元旦財經新制看這裡！　8大變革攸關你我荷包

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

政治熱門新聞

即／柯P「大學姐」林筱淇出任台..

許淑華曾是環球小姐選美第4名

明年機車加裝ABS　每輛補助4..

圖／小公主「連詠心」婚紗照曝光

就職交管5天史上最高調！韓總回..

我護照164地免簽功臣是馬英九..

去德國25秒通關！他：功臣是馬..

柯P小內閣名單　學姊任副發言人

影／出任觀旅局長　林筱淇：事前..

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳..

蘇啓誠遭「羞辱」才輕生？　他怒..

陳思宇回不去？柯P：她一定會選..

韓國瑜致電道歉錯邀「許智輝」　

黃偉哲小內閣　財稅局長請辭

更多熱門

相關新聞

許淑華曾是環球小姐選美第4名

國民黨立委許淑華先前對民進黨立委邱議瑩呼巴掌，被支持者封為「神力女超人」。2018九合一選舉中，許淑華多次擔任準高雄市長韓國瑜造勢活動的主持人，選前之夜還打扮成神力女超人主持活動，一雙逆天長腿讓網友暴動，有網友直呼許淑華是「被政治耽誤的模特兒」。

就職交管5天史上最高調！韓總回應

韓國瑜選女婿！遭韓冰爆：我媽養他一年

韓國瑜：九二共識不能只從嘴巴滑過去

一卡通推韓國瑜卡　設計被網酸爆

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面