影／高雄代理市長「眼眶紅說再見」　離開第一件事「載老婆看牙醫」

記者吳奕靖／高雄報導

準高雄市長韓國瑜將在25日就職，這也代表現任代理市長許立民即將卸任，就在24日下午四點五十分，許立民在市府大廳跟市府員工道別，多次許立民都紅了眼眶，就在坐上自己的汽車時，記者詢問下一步將要做什麼？許立民回答：「載老婆去看牙醫」，當場讓記者們都笑了出來，也沖淡了些許離別的哀傷氣氛。

▲高雄市代理市長許立民卸任前最後一次接受媒體採訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在下午四點五十分的時候，高雄市代理市長許立民先來到1999市民服務專線辦公室跟員工說再見，看著員工們接電話，許立民多次紅了眼眶，頻頻向記者揮手表達不願意說話，似乎就怕一開口眼淚就掉了下來，隨後就在市府中庭看著過去高雄市政府建設高雄的影片，過往在目讓許立民更是感傷，最後許立民跟市府一級主管一起鞠躬，向市府員工道別也感謝過往的努力，而市府員工也在不同樓層的圍牆邊，向底下的許立民揮手道別。

▲市府員工舉牌向許立民道別 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市代理市長許立民表示自己的最後一天，是非常平靜的，也非常感謝高雄市民以及市府員工多年的努力，也希望員工們可以接續韓國瑜市長的腳步，讓高雄市走向更進步的路。至於自己卸任後的路，許立民說：「趕緊載老婆去看牙醫，是最重要的一件事」。

▲許立民跟市府員工說再見，紅眼眶強忍淚水 。（圖／記者吳奕靖攝）