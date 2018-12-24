萌穿圍裙替「寒士」煮火鍋　馬英九讚創世：這是真正的做功德

記者賴于榛／台北報導

耶誕節前夕，前總統馬英九24日赴創世基金會力挺寒士尾牙宣傳，他頭戴耶誕帽、身穿耶誕圍裙，並親自煮火鍋給植物人家屬圍爐過聖誕，他說寒士吃飽活動至今已經辦了2萬8千多桌，讓30萬人享用，盛讚創世的堅持與賣力非常了不起，大讚「這是真正的做功德」，並高呼「紅包五百傳祝福、認桌五千『箸』團圓」。

由創世基金會主辦的寒士吃飽30明年將邁入第29屆，1月27日將在總統府前廣場舉行，即將參與第9次的馬英九24日先赴創世基金會文山分院參與寒士尾牙宣傳活動，他身穿耶誕圍裙與耶誕帽並現場煮火鍋給植物人家屬享用。





馬英九致詞時指出，今天晚上就是基督教、天主教的平安夜，雖然氣溫下降但是他覺得這裡非常溫暖，他說創世一開始是號召志工做了便當，請街友飽餐一頓，慢慢越辦越大，受到大家肯定，自2012年開始關懷對象包括貧窮、單親媽媽、社會邊緣人等等至今，寒士吃飽活動已經讓2萬8千多桌、超過30萬人享用，感謝創世的堅持與賣力，表示台灣是相當程度充滿愛心的社會，創世是其中的代表之一。

談到近年參與寒士吃飽活動的心得，馬英九說，他看到參與活動的畫面，感覺是讓參加過的人每個人都很快樂，且創世一辦就是幾十年，是很了不起的事業，非常了不起，尤其對植物人的照顧他也覺得很不容易，讚嘆「這是真正的做功德」。

創世基金會則呼籲各界省下交換禮物的錢，改捐紅包讓寒士有溫暖尾牙，馬英九也一同高呼「紅包五百傳祝福、認桌五千『箸』團圓」。

▲馬英九出席寒士30宣傳活動。（圖／記者周書羽攝）