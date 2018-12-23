賴清德28日年終記者會回顧拚經濟歷程　卓榮泰請辭衝黨主席

▲賴清德28日將召開年終記者會。（資料照／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德按慣例將在年底舉行年終記者會，此安排在28日，據了解，將以回顧過去一年行政院主要完成的政務為主，包括力拚五加二產業、解決五缺以及力拉台商回流；另外，政院秘書長卓榮泰將在會後請辭，全力投入民進黨主席補選。

賴清德去年年終以「安居樂業」、「生生不息」及「均衡台灣」三大主軸，說明施政願景及展望，強調政府責無旁貸，打造安居樂業環境，並解決台灣少子化所引發的人口危機外，也揭示均衡台灣是下階段行政院的努力目標，希望帶動台灣整體向前。

一年過去，賴清德再度召開年終記者會，據了解，將以回顧過去一年行政院主要完成的政務為主，包括力拚五加二產業、解決五缺以及力拉台商回流，其中針對「歡迎台商回台投資行動方案」，賴清德多次力誇此方案有別以往作法，是以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，縮短行政流程，並從滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、稅務專屬服務等五大策略著手，以引導優質台商回台，促進產業升級轉型，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。





▲卓榮泰準備請辭衝黨主席補選。（資料照／記者賴于榛攝）

賴清德努力拚經濟，只是九合一大選成績不佳，他也在日前的檢討記者會上說出敗選原因，細數農產品調控失靈、觀光業流失商機、一例一休民怨已成、空汙嚴重、老車淘汰等政策溝通不良、九合一規劃未臻完善、改革讓民眾不理解導致爭議、促轉會扼殺政府公信力、政府欠缺假訊息即時因應能力，讓媒體與輿論被重新定義等等，坦言施政結果民眾並不滿意。

檢討記者會上賴清德預約請辭，只是時間未定，也讓年終記者會備受關注，但據了解，賴清德不會在28日宣布離開，時間推算上，還是以總預算後過關後再行請辭，較為負責。

另外，政院秘書長卓榮泰將在會後請辭，全力投入民進黨主席補選，他強調請辭後是為了聽見更多的檢討聲音，準備出發拜訪各地的老黨員、中生代、新生代，以及期待民進黨勇敢再站起來的朋友們，並表示他會堅守承諾、信守原則、樹立黨內選舉的新模式：「黨內選舉，不貼標籤、不出惡言！黨的改造，不留情份、沒有上限！」