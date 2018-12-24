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社會 社會焦點 保障人權

「照日期推算是你的！」　人妻墮胎訴苦小王：以為更年期到了

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記者黃翊婷／綜合報導

新竹50歲的婦人阿瑜（化名）與曾姓男子偷情，甚至因為懷孕而跑到醫院墮胎，她傳LINE告訴小王自己要做手術「依日期推算，是你的」，沒想到後來卻被丈夫阿逢（化名）發現，不僅夫妻關係破裂離婚，還被提告求償100萬元。最後法官裁定，曾男必須賠償40萬元。

阿逢指控，與阿瑜結婚後育有3名子女，現在都已經成年，2015年間他發現妻子生活步調不正常，行為和態度也很可疑，甚至主動要求分居，後來察看平板電腦才知道有小王，兩人還發生性行為受孕，甚至跑到醫院墮胎，顯然已經嚴重侵害到他的權益，憤而提告求償100萬元的精神慰撫金。

▲▼嬰兒、孩子、老婦、婦人。（圖／CFP）

▲阿瑜一度以為生理期沒來是因為更年期，結果卻是懷孕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

雖然刑事部分曾男與阿瑜都因為查無就醫紀錄而獲不起訴，但民事部分仍逃不過；他強調，兩人並未發生過性行為，在LINE上提到墮胎也只是玩笑話，況且連檢察官都找不到就醫紀錄，怎麼能僅憑對話內容就認為他們偷情，還要求那麼高額的賠償金。

不過，新竹地院法官調閱阿瑜的LINE對話紀錄，發現兩人是在2017年8月談到墮胎，一開始是女方先說，「今下午叫女兒請假顧小孩，我要去做手術」，這時曾男還不知道手術內容，她才接著回答，「依日期推算，是你的，因那陣子老頭沒有碰我，夾娃娃沒關係，我身體還可以。本來以為是更年期，好巧不巧避孕器剛拿掉，沒事的，別想太多。」

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲阿瑜曾提到，不能和曾男在一起，起碼想留住兩人的孩子。

兩人在對話中不僅提到術後怎麼回家、要編什麼理由欺瞞家人，阿瑜還一直道歉，「不要拿補品來給我，會穿幫。生理期那陣子很亂，讓我誤判才會發生這件事，抱歉啦！本來想留下來，因為孩子是你的，不能在一起起碼有你的血脈。」

法官認為，綜觀上述對話內容就能察覺兩人已經逾越已婚男女的正常交往範圍，曖昧的親密行為確實會導致配偶的不安與懷疑，況且曾男是思慮成熟、有是非判斷能力的成年人，而且同年9月阿瑜就與丈夫離婚，可見整件事已經對阿逢造成侵害，考量到雙方經濟狀況、加害程度等，最後裁定判賠40萬元，其餘要求駁回。

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關鍵字：外遇,懷孕,墮胎

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