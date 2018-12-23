離婚分配7870萬家產吵架　夫水果刀＋鐵鏟輪砍妻命危

大陸中心／綜合報導

香港大埔63歲的黎姓男子與59歲的陳姓妻子在協議離婚時，為了怎麼分配2000多萬港元（約7870萬元台幣）的財產發生爭執，一氣之下拿起水果刀和鐵鏟就往妻子身上攻擊，直到人軟倒血流一地才驚覺犯下大錯，目前已被警方拘捕。

▲黎男為了分配家產問題憤而持刀刺殺妻子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

綜合香港媒體報導，夫妻倆因為經營成衣加工等事業經濟條件優渥，後來兩人因故決定離婚，21日晚間11點24分在家中討論家產分配問題時起口角，黎男氣不過拿起水果刀和鐵鏟就是一陣猛擊，陳女閃避不及當場被打傷後腦、肩膀以及臉部，全身上下至少有3處刀傷，最後倒臥在血泊中。

21歲的兒子當天剛好從澳洲返家休息，聽到父母的吵架聲趕緊跑出來勸阻，沒想到母親已經奄奄一息，嚇得打電話將人送醫，無奈因為傷勢太過嚴重，至今都尚未脫離險境，而行凶的父親隨後也被警方逮捕，原本應該可以和平分開的場面，卻險些鬧出人命。

▲黎男行凶的器具除了水果刀之外還有鐵鏟。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

附近鄰居透露，夫妻倆都是從國外回來的，在當地只住了3、4年，育有兩名兒子，家裡也都是請幫傭打理，但對人很友善，沒想到如今竟然為了分家產而發生這樣的事。

香港家庭及事業發展服務訓練總監司徒漢明提醒，如果真的走到離婚這一步，雙方在協議時都要注意對方是否有敵視情緒，最好請第三方人士陪同，以免越談情緒越失控，進而危害到自己的人身安全。