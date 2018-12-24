　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統聯、國光明年1月一起漲5～20元　交通部怕民怨急喊卡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

國光、統聯兩家客運原本相繼公告明年1月調漲票價5到20元，主要是依據營業成本考量，並在核定的票價上限中自行調整。不過，交通部擔心兩家業者在同一個月漲價可能會引起民眾反彈，23日晚間緊急聯絡協調，決定暫緩這項措施。

統聯客運先前公告，由於近年來各項費用不斷上漲，客運業有18項成本增加，因此決定在2019年1月5日凌晨0時開始縮減優惠，同時調整部分國道路線的票價，目前則已報請主管機關同意，各路線票價調幅約20到40元，但考量到近期油價回跌，2019年2月26日前會推出「限期回饋優惠」，最後各路線的調幅為5到20元。

▲▼國光客運台北車站,客運轉運站,旅客,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲國光客運也跟著統聯宣布調漲。（圖／記者季相儒攝）

而國光客運隨後也跟進宣布，將從2019年1月3日起調整中、長程路線的優惠時段及票價，春節期間為了鼓勵民眾搭乘大眾交通工具出遊，同年1月3日到2月28日只會提供限期優惠。

雖然一開始公路總局表示，客運業者調整票價都是考慮到營運成本，先前首都及葛瑪蘭客運也都有部份調整，調幅皆符合核定票價的上限。不過，連續兩家客運公司在同一個月調漲票價，恐怕會引起民怨，原本仍處於討論階段，沒想到業者突然自行公布，交通部23日晚間緊急聯絡國光、統聯，經過協調最終敲定暫緩，明年1月不漲了。

▲台中車站統聯，統聯，公車，台中公車。（圖／記者黃克翔攝）

▲公路總局強調，業者這次調整票價其實不是漲價，而是縮減優惠。（圖／記者黃克翔攝）

統聯原訂的票價調整方案如下：

統聯108年1月7日00:00起，常態性優惠時段表修改

(一) 取消凌晨「促銷時段」

(二) 「優惠時段」為每週一中午12：00～週五12：00

(三) 「原價時段」為每週五中午12：01～週一11：59

目前銷售之「全時段特惠票」銷售至售票日107年12月25日23:59止，先前購買之全時段特惠票沒有使用期限，票價調整後仍可劃位使用，不須補價差。

ET快訊
胡歌深夜爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」
統聯宣布明年漲價5至20元　國光也跟進

關鍵字：統聯,國光,客運

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年機車加裝ABS每輛補助4000元　125CC以下新舊款皆通

18歲兒貸款買賓士時速破百撞死同學舅　母嘆：那車一發動就碰碰叫

「雙黃線剛好畫過我家」孕妻一轉噴900元　夫：都能買1罐奶粉了

兒半夜咳醒第一句話「不要把拔」　爸畫照片出氣：我老婆都給你

男友媽幫買衛生棉　對超商店員大喊「另一包香煙蘇菲42公分」

領身障手冊24年騎一般機車　騎士停專用格連吞3張1200元罰單

離婚分配7870萬家產吵架　夫水果刀＋鐵鏟輪砍妻命危

北部5縣市豪大雨！周四起一路冷到元旦　跨年4天連假「全台有雨」

統聯、國光明年1月一起漲5～20元　交通部怕民怨急喊卡

30年前還沒有健保！他好奇「以前看醫生多貴？」　網：生重病就要賣房子

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

北部5縣市豪大雨！周四起一路冷到元旦　跨年4天連假「全台有雨」

統聯、國光明年1月一起漲5～20元　交通部怕民怨急喊卡

30年前還沒有健保！他好奇「以前看醫生多貴？」　網：生重病就要賣房子

統聯宣布2019年漲價5～20元　國光客運也跟進：調漲中長程票價

兒交換禮物送布偶…家長飆罵「爛東西」！媽怒曝對方禮物：你的多好？

國人「最愛去國家」排名出爐！誘人原因曝　專家再揭明年黑馬　

影／今年跨年冷冷！「準冷氣團」周四報到影響一周　中部以北濕冷低溫13度

「建康男孩」西北好蚤節募1萬700元捐公益　竹市年度暖男暖女出爐

影／好友一家不會下廚！男大生到府教做湯圓　「順手24道菜」網友全跪了

2020年長榮愛心空姐年曆開拍搶先看　主打白色清新田園風格超夢幻

減稅紅包！基本生活費用調高四口家庭省4600元　149萬戶明年適用

日本爆第6起豬瘟案例！愛知縣野豬遭感染死亡「病情擴大中」

刮經絡或按摩前，你應該先準備好的事

北部5縣市豪大雨！周四起一路冷到元旦　跨年4天連假「全台有雨」

中華女壘3投捕赴美移訓　林素華驚豔：盼未來請外教來台

女人7大胸型揭祕愛情運！圓型嫁的好、八字型出軌機率高

草魚，你是怎麼長大的？ 　談國小被霸凌記憶

統聯、國光明年1月一起漲5～20元　交通部怕民怨急喊卡

兩馬航線17年　琅岐新對台客運碼頭「航行時間快一倍」

不滿被公開暗諷！川普要國防部長馬提斯「提早兩個月下台」

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

生活熱門新聞

到府教做湯圓！他順手24道菜網..

約3友變一人旅行　桃園妹：一次..

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神..

30年前看醫生多貴　重病要賣房..

台灣人「最愛去國家」排名出爐！

兒交換禮物送布偶　遭嫌：爛東西

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

拉麵店留1星被公審！成大男還原..

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

今年跨年冷冷！更強冷空氣周四報..

誰當女友？　雞排妹PK子瑜好意..

男友逛買場吼「快大了」！她嘆：..

聲控老公煎蔥油餅　她一看成品…..

幫挖耳屎被嫌髒！正妹「採耳師」..

更多熱門

相關新聞

統聯明年漲5到20元　國光調漲中長程票價

統聯客運日前公告將在2019年1月5日凌晨起調整票價，漲幅約5到20元。另外國光客運也宣布2019年1月3日調整中、長程路線的優惠時段及票價。公路總局表示，票價調整是業者依營運成本考量，先前首都、葛瑪蘭客運也有部份調整，此次是客運票價調整是業者在核定票價的上限裡自行調整的。

客運業爭取鬆綁放寬7休1　勞部24日審議

客運「神秘彩球」用途？老司機解密了

客運業拚放寬7休1　勞部趕明年1月討論

快訊／客運「煞車失靈」連撞賓士等6車

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

12星座「離婚排行榜」大公開

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

小賈斯汀結婚3個月添「新成員」

楊冪霸氣買房不問劉愷威：我買得起啊

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

朱立倫要選總統　馬英九6字回應！

女星妞妞遭養父性侵9年！

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面