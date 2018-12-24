統聯、國光明年1月一起漲5～20元　交通部怕民怨急喊卡

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國光、統聯兩家客運原本相繼公告明年1月調漲票價5到20元，主要是依據營業成本考量，並在核定的票價上限中自行調整。不過，交通部擔心兩家業者在同一個月漲價可能會引起民眾反彈，23日晚間緊急聯絡協調，決定暫緩這項措施。

統聯客運先前公告，由於近年來各項費用不斷上漲，客運業有18項成本增加，因此決定在2019年1月5日凌晨0時開始縮減優惠，同時調整部分國道路線的票價，目前則已報請主管機關同意，各路線票價調幅約20到40元，但考量到近期油價回跌，2019年2月26日前會推出「限期回饋優惠」，最後各路線的調幅為5到20元。

▲國光客運也跟著統聯宣布調漲。（圖／記者季相儒攝）

而國光客運隨後也跟進宣布，將從2019年1月3日起調整中、長程路線的優惠時段及票價，春節期間為了鼓勵民眾搭乘大眾交通工具出遊，同年1月3日到2月28日只會提供限期優惠。

雖然一開始公路總局表示，客運業者調整票價都是考慮到營運成本，先前首都及葛瑪蘭客運也都有部份調整，調幅皆符合核定票價的上限。不過，連續兩家客運公司在同一個月調漲票價，恐怕會引起民怨，原本仍處於討論階段，沒想到業者突然自行公布，交通部23日晚間緊急聯絡國光、統聯，經過協調最終敲定暫緩，明年1月不漲了。

▲公路總局強調，業者這次調整票價其實不是漲價，而是縮減優惠。（圖／記者黃克翔攝）

統聯原訂的票價調整方案如下：

統聯108年1月7日00:00起，常態性優惠時段表修改

(一) 取消凌晨「促銷時段」

(二) 「優惠時段」為每週一中午12：00～週五12：00

(三) 「原價時段」為每週五中午12：01～週一11：59

目前銷售之「全時段特惠票」銷售至售票日107年12月25日23:59止，先前購買之全時段特惠票沒有使用期限，票價調整後仍可劃位使用，不須補價差。