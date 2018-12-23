領身障手冊24年騎一般機車　騎士停專用格連吞3張1200元罰單

▲沈男覺得自己明明就是身障者，依規定停車居然還被開單。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／新北報導

新北市沈姓男子雖然領有身心障礙手冊24年，但平時代步的機車卻不是經過監理站檢驗合格的款式，今年7月停在身心障礙專用車位時，被警方開出3張1200元的罰單，氣得提告要求撤銷卻被法官判決敗訴。

沈男騎乘的機車與一般人騎的外型並無不同，今年7月19日下午5點29分把車停在台北市某街道的身心障礙專用停車位時，遭路過民眾拍照檢舉，北市中正第一分局查證屬實，於是分別開出3張1200元的罰單，罰鍰總金額共3600元。

▲普通的機車依規定不能停在身障專用車位。（圖／本報資料照，與本文當事人無關）

沈男不滿自己明明領有身心障礙手冊長達24年，也好好停在車格裡，卻被開單處罰，不滿提出告訴；但警方反駁，光從機車外觀根本看不出來是否為身障者的特製機車，根據車籍資料查詢也未記載這一點，所以應該屬於一般的普通重型機車，依法確實不能停在專用車位裡，開罰並無不妥。

新北地院法官認為，身障者的專用車位有汽車及機車之分，僅提供檢驗合格者使用，目的是為了保障資源適當分配，且就同樣的身障者車主而言，必要時也得依身障等級考量優先順序，而「經監理單位檢驗合格」是重要標準之一，具有篩選確有需要者的功能，沈男選擇無視這項規定，卻搬出聯合國身心障礙者權利公約指控，顯然不合理，最後裁定他敗訴，不僅要支付罰單，還得負擔300元的訴訟費用。