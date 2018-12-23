「雙黃線剛好畫過我家」孕妻一轉噴900元　夫：都能買1罐奶粉了

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陳姓男子22日在臉書「爆廢公社」PO出一張照片表示，懷孕的老婆14日騎車違規吃上一張900元的罰單，但那是因為雙黃線剛好畫過家門前。沒想到這篇文章一PO出隨即引發網友熱議，有人覺得其實這樣的行為每個人都會，只是陳男老婆比較倒楣遇到檢舉人；另一派人則認為，明明前面10公尺就能迴轉，實在不用貪圖這1、2秒的方便和自己的錢包過不去。

▲陳男的PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

陳男提到，14日老婆騎機車回家時就在門口前的路段跨越雙黃線，沒想到剛好被拍下檢舉，過沒幾天就收到一張900元的罰單，雖然這筆錢數目不多，但也足夠買一罐奶粉，加上雙黃線又是剛好畫過家門口，所以想問問有沒有申訴的可能。

PO文一貼出很快就有眼尖網友發現，其實在前方10公尺的路段就能迴轉，不論是繞路從隔壁巷子轉出或是乖乖迴轉，都會比跨雙黃線逆向要來得安全；甚至有過來人留言反問，「我就是被這樣逆向的撞癱瘓，你覺得該怎麼轉？」

▲如果目的地就在眼前，大部分的民眾為了方便都會選擇直接跨線轉彎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，大部分的網友認為，現實狀況下很多人遇到這樣的情形也會選擇同樣的方式轉彎，只是陳男老婆比較倒楣，後面跟著一位會檢舉的人，「我也常這樣轉，每個人都會」、「站在法律上是錯的，但人情上還是可以原諒」、「900元就當買個教訓，難保下次就不是900元可以解決的了」。

對於網友們的評論陳男也虛心接受並表示，「感謝大家幫我教訓老婆大人，我怎樣講都不聽，只好請她聽聽別人的看法，不然又要說我不挺她了。也感謝這位專業的檢舉達人給我們上了一課，我會乖乖繳罰款的，不多說了，還沒跪完呢！」

▼也有不少網友貼出彰化芳苑22日晚間的車禍提醒陳男，事件中的死者疑似也是跨越雙黃線才遭高速撞飛。（圖／東森新聞）

