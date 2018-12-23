18歲兒貸款買賓士時速破百撞死同學舅　母嘆：那車一發動就碰碰叫

▲陳男平時愛開快車，臉書上也經常PO出賓士車的照片。（圖／東森新聞，下同）

突發中心／綜合報導

彰化芳苑18歲的陳姓男子今年2月才拿到駕照，22日晚間就開車撞死國小同學的許姓舅舅，警方初步估計當時的車速應該有破百。對於兒子開快車釀禍，陳母無奈表示，「兩台車都是他自己貸款買的，一發動就會（發出）碰碰的聲音，如果（罵）有用，就不會這樣子啦。」

擔任板模工的陳男雖然還在就讀高職，但從小對車子很感興趣，16歲就開始接觸這個領域，今年2月才正式考到駕照，臉書上幾乎都是自己與兩輛雙B名車的合照，22日晚間原本要去洗車準備擔任朋友的結婚禮車，沒想到卻撞死騎車下班的許男，人當場飛甩向電線桿，當場斷腿慘死，機車也被撞到解體。

由於事發現場的煞車痕長達80公尺，加上陳男自己供稱當時印象中的時速大約有80到100公里，警方初步估計撞擊當下的車速可能已經破百。經營自助餐的陳母聽到兒子闖禍也無奈地說，兩台名車都是兒子自己貸款買的，一台已經賣給朋友，雖然有罵過不要愛開快車，但還是不聽，「那種車一發動就會（發出）碰碰的聲音。」

▲陳男當時載著3名友人準備去洗車。

而鄰居也透露，陳男開快車是家常便飯的事，大家聽聞撞死人都覺得不意外，「未成年時車就開得碰碰叫，整天油門也踩得碰碰叫。」甚至在事發3天前還有請轄區派出所警員來勸導，如今卻發生這樣的憾事，讓兩個家庭一夕破碎。

警方表示，事發路段限速50公里，陳男經過檢測並未酒駕，訊後則依過失致死罪送辦，目前則先無保請回；至於死者的部分，雖然他是在距離家門不到50公尺的地方遭撞身亡，但監視器畫面中發現疑似有跨越雙黃線左轉，詳細的肇事責任得等到詳細鑑定出爐後才能確定，遺體則在相驗後轉由家屬善後。

▼許男的機車幾乎是在撞擊瞬間解體。