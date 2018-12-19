女自訴「懷胎6月接客好痛苦」　警方踢爆：胖子拍肥肚照騙錢啦

▲假孕婦下海想騙男客上門，生意不好又引來警方上門。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

太鬧了吧！新北市新莊區一名女子在聊天室自稱已經懷孕6個月，丈夫吸毒入獄加上跟娘家處不好，沒錢只好「帶球下海」想吸引「戀孕婦癖」的男客上門，若男客有興趣，她就會加LINE並傳自拍的孕肚照，還不忘討拍說，「如果有錢誰想下海，我很痛苦」。警方獲報找上門，發現她根本沒懷孕！只是因為太胖，為了招攬生意才自拍大肚照，員警私下笑著透露，「原來是胖子拍肥肚照騙錢啦！」

▲肚大的彭女化名小綿，在網路聊天室裝孕婦，約特殊性癖好男子性交易。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，42歲彭女喬裝孕婦開價3000元，在新莊丹鳳一帶進行性交易，但到了冬天，男客懶得出門，她為了生意，還推出限時特價2500元，只求存錢好過冬，男客任何要求她都接受。

彭女向警方解釋，她年紀也不小了，身材又差，聽說有些男客有特殊性癖好，喜歡有懷孕的女生，與其花時間減肥，不如就以肥肚充當孕婦。在網路上化名「小綿」吸引怪癖男，還佯稱老公因入獄服刑，生活拮据來博取同情。

警方表示，本月18日下午2點多，在新莊區丹鳳附近一家旅社將彭女逮補，她表示目前只有接了2個客人就被抓，訊後依違反「社會秩序維護法」裁罰。

▼這個肚子不得了啊！有孕在身！殊不知竟是肥肚女設下的騙局。（圖／記者陳雕文翻攝）