　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

女自訴「懷胎6月接客好痛苦」　警方踢爆：胖子拍肥肚照騙錢啦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼假孕婦下海。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲假孕婦下海想騙男客上門，生意不好又引來警方上門。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

太鬧了吧！新北市新莊區一名女子在聊天室自稱已經懷孕6個月，丈夫吸毒入獄加上跟娘家處不好，沒錢只好「帶球下海」想吸引「戀孕婦癖」的男客上門，若男客有興趣，她就會加LINE並傳自拍的孕肚照，還不忘討拍說，「如果有錢誰想下海，我很痛苦」。警方獲報找上門，發現她根本沒懷孕！只是因為太胖，為了招攬生意才自拍大肚照，員警私下笑著透露，「原來是胖子拍肥肚照騙錢啦！」

▲▼肚大的彭女化名小綿，在網路聊天室裝孕婦，約特殊性癖好男子性交易。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲肚大的彭女化名小綿，在網路聊天室裝孕婦，約特殊性癖好男子性交易。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，42歲彭女喬裝孕婦開價3000元，在新莊丹鳳一帶進行性交易，但到了冬天，男客懶得出門，她為了生意，還推出限時特價2500元，只求存錢好過冬，男客任何要求她都接受。

彭女向警方解釋，她年紀也不小了，身材又差，聽說有些男客有特殊性癖好，喜歡有懷孕的女生，與其花時間減肥，不如就以肥肚充當孕婦。在網路上化名「小綿」吸引怪癖男，還佯稱老公因入獄服刑，生活拮据來博取同情。

警方表示，本月18日下午2點多，在新莊區丹鳳附近一家旅社將彭女逮補，她表示目前只有接了2個客人就被抓，訊後依違反「社會秩序維護法」裁罰。

▼這個肚子不得了啊！有孕在身！殊不知竟是肥肚女設下的騙局。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼假孕婦下海。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：懷孕,肥肚,騙錢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／一夜25→48善心人伸援手！孝子淚崩：只要我還活著，就會負責到底

影／案情再轉！「開車的是我丈夫」台中超狂三寶：他去泰國了

影／「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

快訊／石門風景區「女屍俯臥沙灘」　上半身赤裸無遺書

火燒前夫房　法官竟信「點火燒鸚鵡」說詞輕判5個月

熟女淚奔警局控「男友一夜4次」性侵！　後改口：誤會...我忘記吃藥

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

他睡了女友、媽媽、姊姊！「結果媽媽懷孕」　神扯劇情朝聖逾年

偷吃空姐淚「別把兒當爭執工具」　夫嗆：臭婊還想教小孩！陪你玩87

樹林中年男子騎車擦撞分隔島　自摔撞頭傷重不治

北市機車疑搶快過黃燈路口　撞2機車4人輕重傷

陸軍21砲指部爆弊案！年輕士官「2年偷500萬」害死長官

高雄「迪士妮」爆紅被抄！老司機驚見招牌下架　崩潰：還我白雪公主

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

社會熱門新聞

車聚遭撞　受害車主call肇事..

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來..

偷吃空姐夫嗆：臭婊還想教小孩

高雄「迪士妮」爆紅被抄　老司機..

陸軍21砲指部弊案　士官2年盜..

李新染病被丟下　郭新政卻到俄羅..

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女..

怪男火烤牛排刀　 旅客嚇壞警衝..

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨..

神扯！他睡了母女3人讓「女友媽..

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

醉女撞死人肇逃鬼遮眼　專家：她..

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

網紅空姐首露面　淚訴「半夜躲房..

更多熱門

相關新聞

懷胎9月腹平坦　胎位移正秒脹大

懷孕時最明顯的變化就是腹部會明顯隆起，但英國這名18歲少女卻異於常人，懷胎9個月就快臨盆了還渾然不知，因為她的肚子完全沒有變大，小腹依舊一片平坦。直到被媽媽發現肚皮上出現一條色素沉澱的「妊娠線」，驗孕後才驚覺自己竟然就要成為人母了。

少女懷胎9月小腹超平　孕肚神速脹大

12歲少女懷孕怕被罵　說謊：遭性侵

她懷胎六月每天含淚接客！降價還每天被凌辱

妻子懷孕「先生孕吐」醫揭密原因

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面