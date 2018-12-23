明年機車加裝ABS每輛補助4000元　125CC以下新舊款皆通

▲台灣民眾習慣以機車代步。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

交通部推動自明年起新款機車都要強制加裝防鎖死煞車系統（ABS），或是前後連動煞車系統（CBS），同時也會提高補助125CC以下機車的安裝費用，ABS每輛4000元、CBS每輛1000元，新舊款都適用，而且這筆補助款不是直接交給車行，而是請民眾在買車後拿著收據到監理單位請領。

其實早在2015年時交通部就公告，2019年新款的126CC以上機車出場必須強制加裝ABS，125CC以下則可以選擇裝ABS或CBS，期望能在2021年全面普及，無奈消息公開後傳出機車售價可能會漲1萬元，一度引發民眾反彈，直指是這是車廠想賺錢的噱頭或是政府的擾民政策，反而讓ABS可以減少34%事故率的救命效果失焦。

不過，交通部本月10日召開記者會說明，明年新車全漲價並非事實，只有加裝ABS或CBS的款式會漲，僅佔15%，其餘85%的舊款新車依舊維持原本的價格。根據《自由時報》報導，關於補助的部分，由於業者願意吸收部份成本，所以ABS每輛補助4000元，CBS則是每輛1000元；此外，這筆錢也不是直接交給業者，而是要由買車的民眾拿著收據到監理單位申請領取，目前交通部仍在與經濟部、環保署協調，同時尋找財源，再送到行政院核定。

▲下雨天騎機車危險度也會相對增加。（圖／記者季相儒攝）

ABS是透過輪速偵測器感應，由電腦計算出前後輪的速差，再由快速且精準的伺服馬達，針對鎖死的輪胎進行煞車釋放與加壓，遇到需要緊急煞車的情況騎士只需「用力抓下煞車」，動作頻率至少是每秒10次以上，絕對不是「人手點放」就能達到的速度與準確度，單靠點放是無法達到與ABS相同的效果。

根據國外研究顯示，機車ABS最高可降低34%的事故發生率，也因為效果顯著，歐盟早在2016年就強制所有機車必須配備，而台灣掛牌機車數將近1400萬輛，平均每1.7人就擁有1輛機車，每天騎乘的平均時間更長達53.8分鐘，加上機車又是國內事故死傷第一名，如果可以減少34%的事故率，對民眾來說也是一大福音。

▼台北橋的「機車瀑布」曾經紅到有日本綜藝節目前來拍攝。（圖／記者李毓康攝）