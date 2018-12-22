韓國瑜就職邀請函「真帶財」　受邀貴賓帶錢來高雄投資了

▲旅行社推高雄觀光。（資料圖／雄獅旅遊提供）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜當選後，不少企業看準高雄未來「全力拚經濟」，所以都在積極思考要如何投資高雄，目前國內觀光旅行業兩大龍頭雄獅旅行社以及鳳凰旅遊集團已經出招，像是雄獅旅行社將結合郵輪推出四大主題旅遊行程，而鳳凰旅遊集團董座在收到韓國瑜就職典禮邀請函後，宣布決定購買高雄一棟剛完工的大樓來開發全新精品飯店品牌。

鳳凰旅遊集團董事長張巍耀也在自己臉書發文，不僅秀出了受邀韓國瑜就職典禮邀請函以外，還寫了感謝韓市長邀約，鳳凰旅遊集團在高雄設立公司三十多年來，也在日前董事會通過擬購買一棟全新完工新創工法鋼骨結構崁入貨櫃元素建築，要協同一起開發全新精品飯店品牌，深入投資與發展高雄經濟。

▲國內旅遊龍頭之一鳳凰旅遊集團董座受邀後，宣佈投資高雄全新精品飯店品牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



據了解，鳳凰旅遊集團將以不超過4億元擬攜手鑫富都建設，在高雄興建精品旅館，預計明年開幕。鑫富都在高雄興建約40間房的精品貨櫃旅館，並採「售後租回」，由鳳凰旅行社持有該不動產，鑫富都負責飯店營運。

雄獅旅行社已經宣布旗下寶獅旅行社將以「建築、文創、宗教、農業生態」四大特色主題，推出具有高雄特色的旅遊行程，就是希望能夠吸引外國遊客前往高雄旅遊，振興南台灣的觀光經濟，但是要怎麼樣才能一次載著大批旅客，而且又能夠跟高雄特點結合的交通方式呢？雄獅旅遊董事長王文傑就想到了，未來還可以用過去操作多年的郵輪旅遊來行銷高雄。

▲歌詩達郵輪威尼斯號。（資料圖／雄獅旅遊提供）

韓國瑜在競選期間不只一次高喊：「高雄有高雄港」，有著絕佳環境是個大珍珠，高雄港內縱深都足夠容納大型國際郵輪，所以雄獅旅行社董事長王文傑希望用郵輪觀光將高雄港打造成為繼基隆港後，另外一個郵輪母港。