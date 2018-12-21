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花千萬住遍北市五星飯店　地下匯兌以為警察不敢上門

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▲地下匯兌集團1年創50億金流，花1千萬住遍北市五星飯店。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警方破門進入五星飯店房間，有嫌犯還正在床上休息。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

刑事局日前掃蕩地下匯兌集團，其中一陳姓男子1年半便經手超過50億元金流，為了躲避查緝，還花了1000多萬元住遍台北市各大五星級飯店，最後在兄弟飯店被逮獲，房間內當場被查扣500多萬元現金。台北地檢署偵結，將陳男在內一共6人依違反《銀行法》起訴，另一幕後主使李姓男子潛逃，日前被發布通緝。

刑事局日前偵辦一起販毒案時，發現毒販送貨地點竟在台北市的五星級飯店，像是文華東方、喜來登、亞都麗緻、君悅、長榮桂冠等等。詭異的是，登記住客幾乎都是戶籍在台北市，經常外出時空手，回到飯店時卻多了沉重行李或包包，幾天後又拖著空行李箱外出，還不准房務人員單獨進入房內打掃。

▲地下匯兌集團1年創50億金流　花1千萬住遍北市五星飯店。（圖／記者柳名耕攝）

▲警方在兄弟飯店逮到陳男等一共6人，現場搜出超過500多萬現鈔。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

警方經長期蒐證及追查，發現該飯店「大戶」為37歲男子陳念宏，涉嫌利用五星飯店為掩護，作為地下匯兌據點，自2017年4月起，1年半時間便經手超過50億元金流，日前在兄弟飯店趁陳男外出收回返回進房時，一舉將他及另外6名成員逮獲。陳男等人供稱，以為住五星飯店警察比較不敢上門。

房間內也搜出超過597萬元地下匯兌現金，筆電、行動電話、點鈔機等，同時查扣停在飯店內，陳男代步用的賓士轎車1台、TOYOTA Alphard保母車1台等證物，依違反《銀行法》移送台北地檢署，檢方擴大偵辦後，將陳男等一共7人起訴。

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