沈君山紀念展　馬英九：懷念一起吃25元午餐　暢談兩岸關係發展

▲馬英九懷念知己好友沈君山，他說沈自稱是「鬧鐘」，常得鬧一鬧來提醒大家，「只恨這只鬧鐘的鈴聲漸遠，空留去思滿樓。」（圖／清大提供）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學22日以音樂會及棋局來追思沈君山前校長。除了清華師生與沈前校長的夫人、公子，生前知交好友也都來緬懷沈君山。前總統馬英九說，沈君山關心兩岸民主發展，自稱是「鬧鐘」，常得鬧一鬧來提醒大家，「只恨這只鬧鐘的鈴聲漸遠，空留去思滿樓。」

前總統馬英九說，沈君山是大他18歲的忘年之交。1988年他與沈同時入閣，兩人中午常在行政院吃25元的午餐，暢談兩岸關係發展。他欣賞沈君山才華橫溢、文采風流，「尤其是他愛國、積極的精神，永不退卻，他在沒有官職時，仍跳出來出錢出力，幫國家爭取最大榮譽，最讓我感動。」

▲清華大學總圖書館也同步舉辦《此生泛若不繫舟－沈君山紀念展》，展出沈前校長的文物、棋譜、講義手稿、明信片、相簿等，將展出至2019年2月12日。（圖／清大提供，下同）



作家龍應台表示，她22歲大學剛畢業時，進了交大工作，當時清交兩校還有教師聯誼舞會，她到了清華百齡堂的舞會現場，什麼人都不認識，獨自站在角落有些尷尬，這時有一人向她走來，邀她跳了第一支舞，便是當時的清華理學院長沈君山。

棋聖林海峰則帶著他的弟子張栩一同上台。沈君山當年服役時曾公出與10歲的圍棋神童林海峰下棋，結果鎩羽而歸。林海峰回憶道：「我跟他下棋總是壓力很大，因一輸給沈博士他就會立刻傳出去。」引來台下一片笑聲。

沈君山公子沈曉津最後上台答謝各界好友前來追思他的父親。他說，父親生前即不喜繁文縟節，「像今天一樣有悅耳的音樂，最重要的是好朋友們都到了，他一定很開心！」

清華大學總圖書館也同步舉辦《此生泛若不繫舟－沈君山紀念展》，展出沈前校長的文物、棋譜、講義手稿、明信片、相簿等，包括沈君山手書《大學法》修訂條文、清華大學校長聘書、早年分別與張栩及林海峰對弈的圍棋記譜紙、與清華名譽博士刁錦寰院士的書信等。紀念展將展出至2019年2月12日。