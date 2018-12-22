安全帽消失！囂張竊賊留黃字條　4字署名有亮點...網暴動：千萬別找柯南

▲ 安全帽賊好大膽，竟留字條給車主 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

這年頭的小偷都這麼囂張？一位網友在臉書貼出2張照片表示，自己安全帽被小偷偷走，對方竟然還大膽留下紙條嗆聲，不過留言內容似乎有些滑稽，原po才忍不住貼出分享。對此有網友表示，「太有創意，放過他吧！」但也有人認為真的太囂張，既然都留下證據就應該報警處理。

臉書社團「爆廢公社」昨日出現2張照片，一位周姓網友表示自己的安全帽被偷了，對方竟然還留下一角黃色紙條。只見紙條上寫著「安全帽我收下了」7個大字，還署名「怪盜『雞』德」、「kidd」字樣以及基德的小插圖，讓原po傻眼表示「我是不是該找柯『難』啊！」

▲ 小偷署名讓車主超傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

這則po吸引了萬名網友按讚並表示，「偷就偷還要留紙條，很北爛」、「太可愛，但偷竊是不對的哈哈哈」、「別找柯南，他一出來就有人會死」、「以這張紙的面積來說驗指紋不難」、「這年頭瘋子還真多」、「字好醜，一看就是屁孩」、「報警抓看看，想看看基德真人」、「 是怪盜缺德吧」。

另外也有人懷疑照片真實性，認為「是不是自導自演」，畢竟應該沒有人會偷東西還自以為幽默。不過原po也有回應幾位網友說，是「給客人騎車戴的西瓜皮，也蠻舊的沒關係，再買新的就好。」

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▼柯南裡的角色怪盜基德。（圖／翻攝自網路）