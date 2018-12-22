2顆湯圓1hr「畫出林俊傑」！　芝麻＋花生餡神還原本尊

記者李芷萱／台北報導

「果醬畫家」翁逸庭在冬至放出新作品，用花生和芝麻兩種口味的湯圓畫出金曲歌王林俊傑，網友看完照片全都大讚太強，「不可以玩食物XD」、「想舔是正常的嗎」、「請拿走我的膝蓋！」他也透露，這次作品大約花費1個小時，之後元宵節如果有買到奶茶口味應該會再挑戰。

▲湯圓畫出林俊傑，網友都跪了。（圖／Septagram果醬畫世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

翁逸庭在《爆廢公社》po出新作「湯圓畫林俊傑」，從圖片中可見，林俊傑的頭髮、衣服是用芝麻內餡繪製，臉與五官則是花生餡，作品與本人相似度超級高。照片曝光後，吸引萬民網友朝聖「太強了」、「好看又勾人食慾～大師真的強的沒極限啊」、「沒有最狂只有更狂，佩服」，也有人開玩笑說「林俊傑宿醉在吐」、「林俊傑之蛋蛋的憂傷」。

翁逸庭透露，因為買不到奶茶湯圓，可能等之後元宵再挑戰，不過不知道奶茶餡流不流的出來，所以是否能拿來作畫仍是未知。他強調，這些「食物顏料」一定要稠，湯圓餡又比果醬還難控制，因為油需要維持在一定溫度，畫圖時他是一手用吹風機、一手拿牙籤，還要不時擋風，只要差幾秒就差很多。

▲先前還曾繪製天王劉德華。（圖／Septagram果醬畫世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

翁逸庭除了每年冬至會用湯圓作畫，曾挑戰安心亞、彭于晏等名人，先前也曾畫出周杰倫、劉德華、廖峻和春風等明星，超高還原度與精湛技巧也讓網友激讚「簡直神人」。此外，除了人像，翁逸庭也很喜歡以小動物為題材作畫，包括狗狗、刺蝟、鸚鵡和兔子等等，全都難不倒他。

▲動物也難不倒翁逸庭。（圖／Septagram果醬畫世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）