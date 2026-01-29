快訊／UBA「混血王子」淪詐團共犯　虛擬帳號助洗錢被起訴

▲擁「東泰字母哥」之稱的國立體大大一生歐士綸，涉嫌提供虛擬帳號幫助詐欺洗錢。（圖／翻攝自UBA官網）

記者劉昌松／台北報導

前景看好的大學籃球員歐士綸，為賺取虛擬貨幣從業入職金，把自己的虛擬帳號提供給陌生人，後來發現可能是詐團陷阱，想改密碼拿回帳號已經來不及，有民眾報案受騙，檢警循線查扣並拍賣帳號內的乙太幣追回134萬元，台北地檢署29日依幫助詐欺、幫助洗錢等罪起訴，檢察官並請法院酌減其刑，以啟自新。

歐士綸是台灣與奈及利亞混血兒，從小在台灣長大，有「混血王子」之稱，就讀東泰高中時曾打過高中聯賽HBL，也被稱為「東泰字母哥」。

檢警調查，歐士綸2024年9月26日透過網路認識暱稱「AMIS人資專員」，誤信進入虛擬貨幣行業可獲得入職金，去現代財富科技的MAX交易所、MAICOIN申辦帳號密碼，連同自己的銀行帳戶都交給「AMIS人資專員」。

這2個虛幣帳戶很快就被詐團拿去使用，以投資話術騙了4位民眾共100萬元，歐士綸發現狀況不對，試圖登入自己的帳號想變更密碼，沒想到詐團早就預先變更密碼，歐士綸拿不回帳號，直到檢警獲報找上門，家人得知後，難過地告誡歐士綸，早就說過「免錢的最貴」。

結果歐士綸沒拿到「AMIS人資專員」承諾的入職金，吃上幫助詐欺官司，檢察官起訴指出，歐士綸年紀尚輕，原有穩定的就學及家庭環境，一時失慮，請法院審酌減輕其刑，以啟自新，並聲請將歐士綸虛幣帳號中乙太幣拍賣所得134萬發回被害人，如果多出的款項依法宣告沒收。