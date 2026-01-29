　
社會 社會焦點 保障人權

警員2025年心理諮商3903人次　委外預約大幅超越「關老師」轉介

▲▼ 警政署外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面、記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

針對媒體於29日報導基層員警對警政體系內部心理輔導機制存有疑慮，並反映較傾向使用委外諮商服務一事，警政署回應指出，目前警察心理輔導制度採行多元並行模式，內部關懷人員與外部專業心理資源分工運作，並非單一管道。

警政署表示，所稱「關老師」係心理輔導業務推動人員，主要角色為關懷服務、個案管理與資源轉介，並非實際進行治療或諮商。相關輔導體系已結合外部心理師、精神科醫師及諮商機構，提供不同層次的協助，期以分流方式回應同仁需求。

在制度資源配置方面，警政署指出，近年已將心理輔導相關預算提升至每年約新臺幣500萬元，合作之委外心理諮商機構數量，亦由2024年的91處，增加至2025年的182處。加上目前全台各警察機關合計聘任246名心理師及精神科醫師，擔任心理輔導諮詢委員，並設置全國警察心理輔導專線，作為同仁求助、諮詢管道。

警政署進一步說明，自2021年起推動「委外預約諮商服務」，同仁可不經內部轉介，自行向合作機構預約，以降低求助過程中可能產生的標籤與顧慮。統計顯示，心理諮商使用人次由2020年的945人次，成長至2025年的3903人次，其中2025年透過委外預約諮商者為2761人次，已高於經內部轉介之1142人次，警員使用外部諮商管道使用比例逐年提高。

除心理諮商外，警政署表示，現行員工協助方案已整合心理諮商、法律扶助、理財諮詢、健康醫療及托育支持等項目，並針對職場霸凌防治，設置「職場不法侵害關懷機制」，強調保密原則與獨立諮詢空間，希望建立同仁對隱私與信任的疑慮。

