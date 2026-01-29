　
生活

曹西平生前最放心不下乾兒子　拜託女星保護

▲▼劉致妤 Shadow Liu。（圖／翻攝臉書／劉致妤 Shadow Liu）

▲劉致妤發文透露曹西平臨終最放不下的事。（圖／翻攝臉書／劉致妤 Shadow Liu）

記者葉國吏／綜合報導　

資深藝人曹西平於去年底在家中驟然辭世，享壽66歲，近日舉辦追思會「率真・謝幕（最後的安可）」。女星劉致妤以如同家人的身分全程參與，她事後在臉書吐露心聲，回顧兩人的情誼，也公開自己肩負的託付，替曹西平完成臨終前最放不下的事。

追思會當天，不少演藝圈好友現身致意，場面溫馨卻不失不捨。劉致妤表示，曹西平早在生前便已做好準備，希望離開時一切從簡，避免紛擾，而她就是那個被點名協助的人，責任不輕，卻充滿信任。

▲曹西平追思會。（圖／冬瓜行旅）

生前早有交代　低調處理身後事
劉致妤是資深演員劉尚謙的女兒，也是演員劉至翰的妹妹、孫沁岳的姊姊。她透露，曹西平私下坦言，若自己突然離去，最擔心外界關注會讓身邊的人措手不及，因此提前拜託她出面統整狀況。

她轉述，對方只希望流程簡單、速度快，不想成為話題焦點，也不願大家為此勞師動眾，這份清楚又直接的交代，正如曹西平一貫的率性作風。

▲ 曹西平靈堂，前嫂嫂龍千玉悼念 。（圖／記者徐文彬攝）

一頂帽子的思念　姐姐始終都在
劉致妤提到，曹西平不愛哭哭啼啼，也交代不要收奠儀，反倒更惦記乾兒子和耳環店裡的孩子們，盼大家能用行動支持他們的未來。火化前，她強忍情緒完成承諾，只希望不辜負這份信賴。

貼文中最讓人鼻酸的，是她在追思會戴的那頂帽子，那是曹西平親手送的禮物，還叮嚀別拆吊牌。她一直妥善保存，視為珍寶，並感謝一路陪伴的親友與粉絲，也對乾兒子喊話，只要需要，她這個「姐姐」永遠不會缺席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

