iPhone XR銷量警訊？　不只台灣、多國都推特價優惠

▲Apple推出iPhone XR與iPhone XS限時優惠，卻也顯示出銷量太差的警訊。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者邱倢芯／綜合報導

昨（21）日在台灣Apple官網上突然秀出iPhone XS和iPhone XR折扣促銷優惠，像是消費者只要以現有的舊iPhone升級換購新機，iPhone XR最低可享有74折、只要19,900元；不過，這樣的優惠不僅有台灣，舉凡中國、英國、澳洲、加拿大，以及其他許多國家都有類似的特價優惠；不過這是否也顯示出今年的iPhone真的賣得太爛了？

▼Apple也在中國與其他國家推出類似的iPhone舊換新促銷。（圖／翻攝自微博）

根據9to5mac網站指出，有許多分析師皆認為Apple推出這一類的促銷，意味著市場對於iPhone的需求度不再；且以舊換新的方式來推動銷量的方式，是Apple在iPhone上推出此類促銷活動的第一年。

不過令人覺得費解的是，9to5mac網站也表示，Apple這一波促銷不若在美國的推廣方式，因為昨日推出的促銷活動，皆要求消費者必須親臨Apple直營店方能獲得優惠，但是在美國消費者卻可以在線上完成一切折價消費。

此外，本次的促銷活動明確地指出，「換購估價優惠活動至2019年1月31日止限時提供」，但是在美國的舊換新促銷活動並沒有說明會到何時結束。

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