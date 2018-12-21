台南市政府核發掩埋場開發水土工程　基進黨：遺憾

▲基進黨認為月世界地形在地質學上又稱為惡地地形，在國外許多惡地都是聯合國登錄之世界自然遺產，台灣擁有世所罕見的惡地地形，卻要拿來做垃圾掩埋場之用，這無異是焚琴煮鶴之舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

基進黨台南市黨部12月21日指出得知台南市政府就通過歐欣事業廢棄物掩埋場開發的水土保持工程准予施工，等於是替歐欣開了一扇門以「事業廢棄物掩埋場」規格興建水土保持設施，牛埔里珍貴月世界景觀恐怕就會因此受到大破壞，珍貴地景應該是全體台南市民的共同財產，不應被葬送在個別廠商的開發之下。





基進黨說何況該區域一直還有地層抬升類斷層的疑慮，還有砂岩層地下水容易滲漏的疑慮，這些一在被忽略的事實，大大地影響此地設置事業廢棄物掩埋場的不合適，一旦二仁溪的上游埋下有毒廢棄物，一但滲漏，整個沿岸到出海口高雄台南一地都將受到嚴重的波及。



在11月24日的選舉中，牛埔里長陳永和拿下了11萬票，這是台南市民反對歐欣掩埋場開發所做出的重大表態，政府施政必須多方思考，不應與如此的民意相違背；況且現在的台南市政府屬於看守政府的角色，更不應在此時決定這種重大的開發案。



基進黨認為台灣地狹人稠，如何與嫌惡設施共存，是每個台灣民眾都必須思考的問題。基進黨一直以來就主張企業從原物料的進口到後端廢棄物的處理，都應納入成本的考量，通盤考量規劃，而不是錢給企業賺走，而廢棄物的處理就變成全民共業、全民承擔。



基進黨說現階段無法完全自產自處理工業廢棄物的狀況下，設置工業廢棄物掩埋場仍有其必要性，但是只因為土地價格低廉就選址在龍崎月世界，實在有待討論。月世界地形在地質學上又稱為惡地地形，在國外許多惡地地形均規劃成重要的國家級公園進行生態教學，例如美國南達科他州的惡地國家公園就是一例，還有西班牙拉斯梅德拉斯、加拿大的賀蘭德勒惡地與阿根廷地伊沙瓜拉斯托惡地，這些都是聯合國登錄之世界自然遺產，台灣擁有世所罕見的惡地地形，卻要拿來做垃圾掩埋場之用，這無異是焚琴煮鶴之舉。



基進黨再次呼籲台南市政府，再次檢討歐欣工業廢棄物掩埋場開發案，不要為了執法而放行，傷害了全體台南市民及後代子孫所共同享有的自然景觀。