龍崎掩埋場延宕15年　台南垃圾去處成棘手問題

▲龍崎工業區掩埋場址屬泥岩地質，不適耕種，被認為是合適的掩埋場址，但因這種地質在全球僅剩3座，環保團體則力阻開發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南傾倒垃圾的掩埋場都已滿載，鄰近城市的掩埋場也接近滿載，未來垃圾去處成為棘手問題！15年前由經濟部通過國家建設計畫的台南龍崎掩埋場，至今因環保相關問題無法取得共識，環保團體及地方抗爭不斷而遲遲無法動工，龍崎掩埋場建置與否的拉距戰仍持續上演。

據了解，在國家計劃中北部是觀音工業區、中部是彰濱工業區、南部是大發工業區及龍崎工業區，都是事業廢棄物掩埋場最佳地點，隨之其他3處陸續完工，龍崎工業區卻因當地民眾反對聲浪不斷，延宕了15年。龍崎工業區占地341公頃，在取得的41公頃中，計畫採低密度開發，總掩埋面積約9公頃。

龍崎工業區掩埋場地形與高雄燕巢的月世界雷同，都是泥岩地質，不適耕種，人煙罕至，故被認為是合適的垃圾掩埋場址。此處也是退輔會所有，區內僅一家製作工礦炸藥的工廠，剛好退輔會榮民工程是南區特殊事業廢處理中心的經營廠商，欠缺掩埋場，即同意提供場地，最後由經濟部工業局輔導規劃為南區的2期工程（龍崎掩埋場），並由工業局做好環評轉送環保署審查，於2003年通過。

台南龍崎掩埋場建置延宕，雖施工方提出相關數據與物證，以及環評通過的合法性力爭與反駁，但環保團體也提出不同的數據與物證來反駁其可行性，且不惜以興訟來阻止，但是弔詭地是，儘管掩埋場能夠提供工作機會和地方發展，但以最具指標性的牛埔里里長選舉來看，代表反對派掩埋場設置的里長當選人陳泰祥得票數為149票，不過代表贊成的卓龍雲子，竟然也得到134票，得票率為百分之52.65對上百分之47.35，顯示反對設置掩埋場和贊成設置掩埋場的差距，似乎不如想像中差距那麼大。

準台南市議員吳禹寰表示龍崎的地形屬泥岩的地質，這種地質在全球僅剩3座，也列為世界景觀之一，若是破壞實屬不妥，但是這掩埋場是國家計畫之一，若不動工日後勢必會造成垃圾處理的窘境，他曾接觸兩方人馬的說法，他也相當為難，他期待政府方面能主動進行溝通與協調，早日解決相關問題，別造成居民與政府間的相互對立。