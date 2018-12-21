超跑＝孔雀羽毛！生存系神人談「殘廢理論」　解跑車魅力：為顯示自己優秀

▲有鄉民問，超跑到底有什麼魅力。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

超級跑車是跑車之中性能最卓越的一類，更是許多男人心中的夢想。一位鄉民在PTT問卦「超跑有什麼魅力」，意外吸引另外一名網友提出「殘廢理論」，以達爾文的性擇理論延伸的概念，解釋為何男人要買超跑。其他人紛紛大喊中肯，「你生存系？」「唉呀還真有幾分道理。」「一切都是演化的結果。」

一位鄉民日前在PTT的Gossiping板上發問，「認真問，超跑有什麼魅力？」他說自己現在是2輪加11路公車族，感覺現在的中產階級能買到1A2B就不錯了，「但台灣還是一堆超跑，在台灣買超跑到底有啥好處R？不小心A到修理費超貴，台灣也沒什麼好路可以跑」，到底超跑贏國產車哪一點，難道會買超跑的都是錢沒地方花的人嗎？

話題吸引另一名網友回文，他首先就提出「有一個生物學理論叫『殘廢理論』，從達爾文的性擇理論延伸出來的」，起源則是達爾文質疑雄孔雀為何演化出沒用、浪費資源又降低行動能力的華麗羽毛，「答案就是：藉由加重自己負擔的行為（變殘廢）來展示自己有超強的生存能力，這有助於求偶」。

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▲網友提出「殘廢理論」，談到孔雀為何要演化出華麗羽毛。（示意圖／pxhere）

他說，若雄孔雀不夠優秀，「牠根本無法攝取足夠的食物跟營養來供養華麗的羽毛（看羽毛就知道健康情形、營養攝取足不足夠）」，或是「牠厚重的羽毛會使他行動緩慢，並早就被掠食動物給吃了」。所以雄孔雀看到母孔雀會開屏、展示羽毛，就是代表「我健康良好、吃的又飽又營養、覓食能力超強，而且就算我背著厚重羽毛，掠食動物依然抓不到我，我行動能力超強」。

同理可證，超跑貴又難照顧，買一台根本是加重自己的負擔，「如果你生存能力太弱，你根本不可能買超跑（買不起，就算買得起也養不起）；反之，如果你買了超跑，顯示你生存能力超強，這種負擔對你而言根本不算什麼，這有助於求偶」。

最後他也說，所以超跑大部分是男性在購買，有錢的女性對超跑也不太會有興趣，「因為女人不需要靠展示『超強生存能力』來求偶，女人只要展示優良的基因（漂亮、身材好）跟生育能力（年輕）就足夠讓男人瘋狂」，也因此，女人才瘋狂追求年輕、漂亮，會花錢買衣服、化妝保養品或整型等等。網友還在留言處說「如果你月薪22k，貸款買超過500萬的超跑，你還能不殘廢？」

話題吸引網友熱論，「人很多行為都可以用動物來解釋，生物有趣的地方」、「淺顯易懂，朕封你為普科孔雀王」、「這種廢文你竟然救起來了」、「這理論我無法反駁」、「這是從演化角度來看，但人類大概是自然界中唯一會為了吃飯之外，會想自我實現而努力的物種」、「太精準了，生物演化達人」、「一切都是為了繁衍下一代的基因在作怪」、「封你為達爾文理論王」。

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