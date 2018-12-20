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超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」　他精美4分析寫論文...15字說完

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▲炒米粉。（圖／記者謝承恩攝）

▲炒米粉。（圖／記者謝承恩攝）

記者黃君瀚／綜合報導

米粉是許多台灣人喜愛的庶民小吃，料理方便、口感獨特，是高CP值美食。最近就有網友在超商買了沖泡款米粉，突然好奇這麼多年來，怎麼只有一家被做成泡麵類食品呢？該文吸引到了米粉王出面解答，他引用了多項資料，列了4點分析，猶如寫小論文佐證，不過最後其實可以簡單用15個字結論！

自稱「阿肥」的網友日前在PTT發文，他表示最愛吃的就是米粉，台南小卷米粉、東門黃媽媽米粉都很棒，基於方便也常去超商打牙祭。不過一次他走進超商，在貨架上挑了碗統一米粉回家，心中突然浮現疑問，泡麵這麼百花齊放、款式眾多，「可是為什麼米粉從小到大便利商店只看過統一米粉，從來沒有別的xx米粉？有八卦嗎？」

這篇文章一出，立刻引發廣泛討論，還釣出一位資深的「米粉王」，他列出產業分析、客群分析、產品分析、競品分析等4點，以論文的方式闡述狀況，內容十分精闢。

*本文獲網友violence0418授權提供

「如果你是其他廠商，你要出一款新的米粉在超商賣嗎？」米粉王表示，一般產品部門要推出一款新服務或新產品時，不論是用繁瑣或是陽春的評估方式，絕對不脫以下幾個內容：一、產業分析（市場多大？）二、客群分析（誰會買？）三、產品分析（賣什麼？）四、競品分析（誰有賣？）。

在推出一項產品前，就必須做一些市調調查、資料蒐集，好好評估要不要加以切入。神人建議，可以從過往的消費新聞調查，再瀏覽目前速食麵業者龍頭的網站，從投資人關係那去看公開的公司年報，這樣就可以獲取初步資料，「有了方向的你，充滿雄心壯志，打算推出一款猛的米粉，『我要成為米粉王！』」

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」（圖／翻攝PTT）

▲米粉王引用報告，推估台灣速食泡麵和米粉的市場規模。（圖／翻攝2017統一企業中文年報）

一、 產品分析：

從2017統一企業中文年報中的速食麵產值跟市占約45%回推，每年台灣的泡麵市場，大概有90-100億新台幣之間的產值。由於看不到其他速食麵對手的統一米粉，市占假如用70%至80%左右來抓，粗估台灣的速食麵米粉市場，每年的產值大概是10億台幣左右，「換言之，當你要踏入速食麵市場，選擇標的是米粉時，市場的規模就已經是泡麵類的1/10。」

二、 客群分析：

對潛在的市場規模有初步概念後，可能擔心離發財夢距離變遠了，他建議可以踏實做人，先求有、再求好，一年營業額先搶個1億元也夠開心。這時應該做的，就是先看看到底買米粉的人是誰？又是誰在買泡麵？誰在買米粉？

米粉王透過Google查詢發現，因為口味跟調理方式上的關係，「泡麵通常是男生愛吃：口味多元較重、份量多；米粉則多是女生愛吃：口味單一清爽、份量少。」這就代表在米粉市場裡，「你銷售的消費者，是一群喜歡輕鬆負擔低、清爽口感的米粉女孩。」

再來，仔細看年報第90頁，肯定會注意到速食麵業者龍頭統一對速食麵市場的趨勢觀察，「速食麵：整體產業發展成熟且變化不大，本土泡麵逐漸轉向推出精緻和美味的高價產品因應。」也就是說，泡麵產業在台灣已經發展了數十年，逐步進入成熟階段，除了進口泡麵的新選擇外，本土泡麵逐漸走向附加價值高的產品。

在這樣的前提下，泡麵被迫增加更多的配料、新特色湯頭、辣酸調味來刺激消費者；但偏偏米粉的客群，是不需要多餘調味、選擇清爽無負擔的消費者，然後..還只花了20元。

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」（圖／翻攝PTT）

▲一般市面上常用的米粉用料以玉米澱粉粉絲為主。（圖／翻攝2017統一企業中文年報）

三、 產品分析：

評估市場後，接續要進行的是產品分析。依照標準定義，「純米米粉」使用100%純米，米香重、易斷裂、最貴，市面稀少見到；第二種是「調合米粉」，要求米含量50%以上，介於純米米粉與澱粉粉絲之間，如統一調合米粉；最後，米含量不到50%，以玉米澱粉為主的粉絲則不叫米粉，叫「澱粉粉絲」，用料最便宜，無米香、較Ｑ彈。

四、 競品分析：

分析完前3項都是利空，「就算你前面說服了自己：市場規模小、差異化發展空間有限、含米成本高......還是想當米粉王」，但別忘了，想在超商販售要上架費，而且「對手是一個已經賣了幾十年幾乎獨佔，米含量用料成本還相對高的統一米粉。」

「如果你是其他廠商，你要出一款新的米粉在超商賣嗎？」「那為什麼不去做一款豪華泡麵賣給肥宅吃發大財就好？」米粉王說，最後他給了個懶人包版的答案，其實很簡單，只要15字就把這4項分析說完了，「因為其它廠商在超商出米粉不划算」！

這篇分析文一出，底下網友全被說服，紛紛朝聖膜拜，「米粉王是你」、「實在太猛，可以當期中報告交了」、「別人隨便丟個廢問你回篇論文給他幹嘛」、「複製貼上就是通識報告了」、「認真做資料給推」、「結論：肥宅市場比較大錢比較多，文青滾好嗎？」

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▼北部米粉湯。（圖／資料照）

北部米粉湯。（圖／記者黃聖閔攝）

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關鍵字：米粉王,PTT

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