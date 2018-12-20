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撞爛法拉利賠1000萬？超跑老闆老實曝「維修暗黑內幕」：別去原廠

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▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲4輛法拉利超跑維修費初估破千萬，但進口超跑老闆認為，並沒有這麼貴。（圖／記者林煒傑翻攝）

網搜小組／綜合報導

新北市一名20歲林姓男子幫單親母親開車送貨時，精神恍惚撞上4輛法拉利千萬超跑，傳出光是側面維修費就要高達300萬元。專門進口歐美超跑的盛喬國際有限公司負責人老湯揭內幕說，小擦小撞建議不要進原廠，因為凡走過必留下痕跡，被撞車價就可能少100萬元，可能花了15萬元的原廠維修代價，車子也只是被載到林口八里三重汐止的烤漆配合場而已，然而中間的「仲介費」很高。

20歲林男要替單親母親開車送貨時，因疲勞駕駛、精神恍惚，撞上4輛法拉利千萬超跑，其中損傷最嚴重的還是最貴的F12車款，要價2800萬元，光是這一輛粗估維修費用就突破760萬，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬天價。

▲▼孝子為了扛家計，幫母親送貨卻撞壞4輛超跑 。（圖／記者陳以昇攝）

▲孝子扛家計幫忙母親送貨，沒想到疲勞撞上法拉利。（圖／記者陳以昇攝）

超天價的賠償費用，讓盛喬國際有限公司負責人老湯在粉專有感而發說，其實沒有這麼貴，車就是車，烤漆就是烤漆，賓士烤漆收5000元，法拉利也就是收個8000元，因為工稍微細一點，小瑕疵點都要拋光調才能交車，「也許超跑車廠都很會讓車主感到尊榮，而尊榮的代價就是可能30倍的價格做一樣的工作。」

老湯建議4名超跑車主說，小擦小撞建議不要進原廠，因為凡走過必留下痕跡，車子要修好其實是小事，但被人知道曾經撞過，或承認其實撞過所造成的價格折損才是大事，「如果你買車看到『右後葉子板板烤』，在一台1000萬中古車價的法拉利，可能要差到100萬元，即使你可以修到完全看不來，但只要誠實告知，人家就要殺你100萬。」

▲▼法拉利。（圖／記者陳以昇攝）

▲母親得知孩子替她送貨卻撞上超跑後，超級心疼。（圖／記者陳以昇攝）

老湯還舉出例子表示，朋友超跑葉子板前陣子被小小的碰了一下，結果回原廠建議換掉，還會送所「原廠」烤漆，維修費一共50萬元，「我告訴朋友，能頂不要鈑，能鈑不要換，換過葉子板你這台車就是標準『事故車』，將來怎麼賣？我們的專業一看就是這種小凹可能用專用工具頂一下，都不用烤漆，結果『原廠』妥協鈑金而沒更換葉子板，烤好後收了15萬左右。」

老湯還自曝說，這些高級的「原廠」在台北市有嚴格的環保標準，可能花了15萬的代價，車子被載到林口八里三重汐止的烤漆配合場而已，然後這個「仲介費」就會很高很高很高，「當然，這些超跑有些使用碳纖套件，鋁合金車體變形，或特殊的材料等等，可能就不適用我上面提到的修復方法。」

▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲林男撞上路旁的法拉利。（圖／記者林煒傑翻攝）

或許被撞車主都有錢能付清原廠價格，但老湯則是建議，如果能用比較經濟實惠的方式修復愛車，也許可以考慮高抬貴手，讓那個年輕人可以早一點還清賠償費，裂了可以補，整片換新也不會看起來比較亮，且「看起來這小伙子不用賠是不可能了，但是如果修理費求償降低下來，也許不會讓他一輩子都要還債是吧，人生還沒開始就結束了，這對他打擊一定很大。」

事情發生後，外界紛紛伸出援手，提供免費法律協助、捐款等。林男對此相當感動，除鞠躬道謝外也表示，「只要我還活著，我就會負責到底！」有警員則忍不住說，「老實說超跑有點衰」，現在的民意跟輿論全部站在孝子這邊，好像就他最可憐、全台灣就他最孝順，開超跑的都惡魔一樣；其實超跑車主責任比較輕，並沒直接影響交通，但衰的是超跑太貴讓孝子賠不起。

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▼有熱心人士深坑金紙店安慰鼓勵林男，並留下善款幫他減輕負擔。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 好心人去安慰支持孝子 。（圖／記者陳以昇攝）

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關鍵字：法拉利,孝子,超跑,新北,盛喬國際有限公司

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