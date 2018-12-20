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金紙店孝子撞4超跑恐賠千萬　4天180人捐善款165萬

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▲▼ 好心人去安慰支持孝子 。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 民眾到深坑金紙店安慰鼓勵林男，並留下善款幫他減輕負擔 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林姓男子為了替單親母親分擔家計，16日凌晨3時從燒烤店下班返家後，幫忙開車送貨時，因精神不濟不慎撞上路邊4部超跑，賠償金額上看千萬；事件曝光4天，社會各界紛紛伸出援手，各個管道捐款人數共有180人，總金額約165萬元。

▼林男下班後幫母親送貨，開貨車恍神竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

16日凌晨3時，林男（20歲）撞法拉利超跑事件，引起社會不少關注，不少民眾認為他是為了幫身體不適的母親送貨，才會撞上超跑面臨巨額賠償，紛紛前往深坑金紙店慰問母子2人，有人進到店內留下善款就離開，更有人特地從桃園跑到深坑買金紙，放千元鈔不找零，導演廖人帥更是親自到店裡鼓勵他，並留下慰問金。

根據統計，新北市社會局捐款帳戶截至20日上午9時，共有109人匯款，約75萬元；新北市楓子林派出所捐款人數48人，約48萬元；中華民國禮儀用品職業工會帳戶捐款人數7人，約7萬元；直接到林男家中探視鼓勵並留下慰問金，共16人，金額約35萬元，短短4天就有180人捐款，湧入165萬元善款，希望能幫林男減輕負擔。

▼林男下班後幫母親送貨，開貨車恍神竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

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關鍵字：金紙店,孝子,超跑,千萬,善款

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