超跑條款正反戰爆！網激推一招「轉嫁天價賠償」　嘆：別只顧著仇富

▲貨車駕駛一個恍神，撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

網搜小組／綜合報導

孝子撞法拉利恐面臨千萬賠償，引發社會輿論及同情，除了外界善款累積超過60萬，金融界人士更發起訂定「超跑條款」，再掀正反熱議。就有網友認為，整件事的評論扭曲到了極點，同時列出數據，解釋超額險的意義，「你們這些仇富的，要不要再想想到底為何要保超額險。」

「你有沒有發現所有人都在針對超跑，但真正可怕的是對行人的意外。」網友在論壇mobile01發文說道，他指出，強制險2百萬，一般人保第三（第三人責任險）也只保2、3百萬，總共才5百萬，「你覺得這真的夠賠嗎？如果你的家人被撞死撞癱，你覺得5百萬夠？如果是你把別人家人撞死撞癱，你願意賠超過5百萬？」

網友接著說，「每年車禍死亡人數和超跑事故數，自己去查一下，然後再捫心自問超額險有沒有意義。」據悉，2017年超跑車禍超過10起。另外，不少人對於「超跑條款」也不太認同，覺得檢討被害人太有錢這個邏輯很怪，「人家用自己錢買的，被人弄壞，還要被罵幹嘛買這麼貴的車」、「仇富心態太嚴重！開超跑的人有錯嗎？自己行車注意安全就好了，更何況貧富差距是開超跑的造成的嗎」、「撞到人或老人家，風向又不一樣了」。

▲撞法拉利事件引起廣大關注。（圖／記者陳雕文翻攝）

富邦產險副總經理陳維格就表示，許多民眾在投保車險時，僅選擇「強制汽車責任險」，但強制險並未保障第三人的財物損失，而第三人責任險中財物損失的保險金額普遍偏低，賠付對方財產損壞的保額多落20-50萬，萬一與超跑碰撞，就算有保險恐怕也不夠賠。

他建議，除了最基本的汽機車強制責任險外，可在一般的第三人責任險上，再多保一張1000-3000元的「超額責任險」，將高額維修費用轉嫁給保險公司。

另外，也有熱心網友指出，「很多人以為超額只為了防超跑，行人比超跑人多太多了，而且三寶數量更多，不小心隨便A一隻都有入門款超跑的價值，然後就算守法也會吃上應注意未注意，這時候超額的好處就來了，保險好處就是用少少的錢分散風險。」

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