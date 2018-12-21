機器人帶領小朋友展開聖誕歷險記　high翻天

▲小朋友在屏東大學體驗聖誕節軟關遊戲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學運算思維增能工作坊的幾位師資生，配合聖誕節的來臨，設計了具有聖誕風的闖關遊戲，21日到屏東大學附設實驗小學擺攤發表學習成果，吸引許多小朋友前來體驗，情不自禁地跟著Zenbo機器人的音樂，一起手舞足蹈，嗨翻天！

▲小朋友開心參與聖誕節闖關遊戲▼

為呼應國際教育潮流，提升師資生的運算思維能力，屏東大學辦理運算思維增能工作坊，負責該工作坊的科普傳播系助理教授吳聲毅表示，同學以聖誕歷險記為主題，搭配各項教具，設計出機器人彈聖誕音樂、雪地探險、聖誕BOOM BOOM BOOM、聖誕麋鹿吃屏東在地美食與Zenbo聖誕老公公等5個關卡，每個關卡皆以聖誕布置為主題，以玩遊戲的方式，引起小朋友的興趣，並透過遊玩的方式學習運算思維的相關知識。

4年級許豪城認為結合小方頭教具的「聖誕麋鹿吃屏東在地美食」遊戲最好玩，透過遊戲設計，必須自己操控，讓它前進、後退或轉彎，才能吃到屏東的美食，也讓他認識到屏東的美食有洋蔥、紅豆、萬巒豬腳等。

參與設計的體育系學生劉冠辰說，工作坊的課程內容生動有趣，不但能學習到運算思維的概念，還能盡情地發揮創意，運算思維與他所學雖然是截然不同的領域，經老師引導，學習到許多技能及知識，而負責Zenbo機器人的程式撰寫，雖用了不少時間，但看見孩子們與Zenbo機器人開心的唱跳，並使用運算思維的邏輯概念完成各關卡，讓他覺得很值得。