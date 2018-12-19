感恩餐會+禮物　台東37名失親孩童歡渡聖誕

▲台東縣長黃健庭邀請監護的37名失親孩童參加歡樂溫馨的聖誕感恩饗會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

12月開啟了聖誕節的歡樂氣氛，台東縣37名失親孩童19日上午提前歡度聖誕節，現場為小朋友準備了豐富餐會，也有街頭藝人精彩的魔術表演，縣長黃健庭與縣長夫人也贈送每一位小朋友聖誕禮物，一起共度快樂的聖誕時光。

為了讓縣長黃健庭監護的37名失親孩童能有一場歡樂溫馨的聖誕饗宴，縣府社會處特地於19日上午在台東市區千葉火鍋舉辦感恩餐會活動，讓孩童們敞開童心熱鬧玩興，黃健庭與夫人也親臨現場贈送每一位監護的小朋友聖誕禮物共度聖誕。

▲黃健庭及夫人親臨餐會現場，發贈小朋友聖誕禮物。

台東縣府監護的孩子高達37名，這些孩子大多因家庭功能失調，缺乏照顧能力以及嚴重濫用親權等問題，導致孩子生活未能獲得妥善照顧。這些從小失去家庭溫暖的孩子，只能在寄養家庭、兒少機構中受到細心呵護及照顧，黃健庭在聖誕節前，特別邀請這些孩子一起同樂聚餐，讓小朋友感受家庭的溫暖，感受社會的關懷。

社會處處長曹劍秋指出，結合公益彩券盈餘基金，回饋到社會上需要幫助的孩子及家庭，更期待透過這樣的活動，將社會的關懷轉換成為幸福的動力，持續傳播下去，讓這些孩子們在愛的關懷中健康、平安、幸福地成長。