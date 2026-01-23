連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

▲網傳昨晚有聯結車丟包貨櫃在南竹路上，蘆竹警方調閱監視器查出確實有貨櫃被丟包情事。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

網傳有聯結車昨（22）日晚間在蘆竹區中正路、南竹路上有「丟包」貨櫃阻路情事，因警方未接獲報案，經調閱路口監視器發現，連結車當時疑似因車頭故障，貨櫃車與車斗分離，車頭離開後隨即於2分鐘後回到現場，後續請同行支援將貨櫃載運離開，警方將通知駕駛到案說明，並依規定製單開罰，最高可處3000元罰鍰。

針對昨晚8時43分許，有聯結車將貨櫃遺留在蘆竹區中正路、南竹路快車道案，蘆竹警方指出，經調閱路口監視器查出，連結車當時停在路口，疑似因車輛故障，貨櫃車頭與貨櫃車斗分離，車頭駛離後隨即於2分鐘後回到現場，但因無法將貨櫃車斗載離，隨即找來同行支援，並於晚間9時25分離去，因蘆竹警方過程中並未接獲民眾報案，警方獲悉後通知貨櫃車駕駛到案說明案情，以釐清整起事故原因。

蘆竹警方表示，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處可依《道路交通管理處罰條例》第59條規定，處新台幣1500元以上3000以下罰鍰 ，以維護法律尊嚴與路人安全。

蘆竹警方呼籲，大型車輛駕駛出門前一定要檢查車體結構確保安全，如於道路上拋錨，應於第一時間在車後方放置警示標誌，通知後方來車，再通知拖吊，以確保交通安全。