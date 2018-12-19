獨／染皮蛇時被丟下　羅淑蕾爆：郭新政逼李新讓她到俄羅斯參訪

記者柳名耕、張君豪／台北報導

《是誰摔死了李新》影片在網路社群持續發燒，而在影片中被影射是殺人兇手的國民黨前立委羅淑蕾出面回應，指出郭新政根本就是花大錢，拍了扭曲、瞎掰的影片，意圖影響民事侵權判決，甚至還硬要把李新扯出來、消費李新。

因《是誰摔死了李新》一系列影片被波及的國民黨前立委羅淑蕾，沉寂多時終於出面，表示在影片出來後，她才剛起床就有一堆人說「你是殺人兇手」。

▼郭新政隨北市議會團到俄羅斯參訪時，李新正因皮蛇住院。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



羅淑蕾解釋，原因是郭新政被判偽造文書有罪後，因為涉及「假典當」所以被法院認定「非善意第三者」，因此要負起民事的賠償，要賠給嚴家母女6000多萬，但是郭新政不甘心，所以才花了大錢拍片、找網軍，引起網友的追風企圖影響司法。

在《是誰摔死了李新》影片中，郭新政提到非常在意李新的死，要替李新討公道，但是羅淑蕾認為，珠寶詐騙案根本不會引起公眾注意，所以郭新政才會把李新拉進這起事件。

「其實這個珠寶詐騙案根本跟李新沒關係」羅淑蕾說，是郭新政把李新拉進來逼著李新去影響官司、找立委幫忙，但實際上這件事情「根本不干李新的事情」。

很多人都問過羅淑蕾，到底是誰害死了李新，但她都回道：「就是郭新政」，且拍這部片就是在消費李新。羅淑蕾指出，如果郭新政真的這麼愛李新，為何在李新染上皮蛇後，把李新丟下來，還強迫李新打給時任台北市議會議長的吳碧珠，讓郭新政隨團到俄羅斯參訪。







▼羅淑蕾沈寂多時，19日正式出面解釋。（圖／記者張君豪攝）

