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聖誕、跨年跑趴穿搭攻略　KOL教妳用正韓風駕馭全場

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聖誕節（圖／取自免費圖庫pexels）

▲聖誕、跨年開趴狂歡，想要成為全場的目光焦點嗎？如何穿著打扮可是一大重點！（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／台北報導

今天一攤、明天又一攤，聖誕、跨年派對邀約如雪片般飛來，每到年底總是特別忙，但難得放鬆心情跟姐妹們開趴，當然要好好狂歡一下，順便趁這個機會認識新朋友，說不定還有可能邂逅一段新戀情。而聚會場合雖然輕鬆，有時一到現場才驚見各個精心打扮，因此跑趴前得先想好當天的穿著，這件事重要到必須說三次，只是如何穿出時尚感捉住眾人目光，4位KOL重點示範給你看。

即使和姐妹們聚在一起，跑趴裝也還是要施展一點小心機，至於怎麼穿很簡單，就是跟著現在的流行走。在韓流引領下，許多女孩穿搭越來越有韓妞的味道，而今年秋冬韓系女裝吹起了豹紋、格紋等時尚元素，是挑選衣服時要掌握的重點，不過很多人一聽到豹紋就退卻不敢下手，深怕一個穿不好，讓自己顯得俗又老氣，不妨拋開這樣的想法大膽試試，因為豹紋圖案雖然經典，但要駕馭它沒那麼難，可以從「混搭」下手，例如一件豹紋洋裝外罩短版針織衫或是大學T，既能淡化太過狂野的感覺，不令人看得眼花撩亂，同時還能展現個性與甜美。

Qoo10聖誕+跨年女裝時尚穿搭攻略（圖／部落客「時間把習慣換了」授權提供）

▲不希望穿得全身都是豹紋，可以巧妙混搭一件大學T。（圖／部落客「時間把習慣換了」授權提供）

在冷颼颼的冬日裡，很多女生仍會穿著短裙、露肩洋裝上陣，雖然說要有「愛水不怕流鼻水」的精神，但頂著寒風叫人受不了，其實可以不用這樣找罪受，冬天還是能穿著暖和大衣美美跑趴，最推薦衣櫃一定要有一件格紋大衣，而今年格紋服飾變化多，在挑選上，經典不敗的千鳥格或色彩格紋堪稱是基本入門款；若是想穿得更有型，則是能考慮格紋雙色拼接版型、雙排扣或綁帶等造型款式，穿出活潑的時尚風。

Qoo 。（圖／Qoo提供）

▲一邊素色、一邊格紋的拼接排扣西裝外套，再搭配腰帶，一次穿出兩種不同風格。（圖／部落客「Wei笑⽣生活」授權提供）

Qoo10聖誕+跨年女裝時尚穿搭攻略（圖／部落客「時間把習慣換了」授權提供）

▲綁帶設計讓大衣造型更多變。（圖／部落客「時間把習慣換了」授權提供）

Qoo10聖誕+跨年女裝時尚穿搭攻略（圖／部落客「Claire`s Diary」授權提供）

▲除了大衣，也可以選擇荷葉邊格紋上衣穿出甜美fu。（圖／部落客「Claire's Diary」授權提供）

假使本身不擅掌握時尚，比較保守、注重實穿性的話，冬季穿搭建議選擇多了一點小巧思設計的上衣，例如捲邊衣袖、紗質與針織異材質拼接，穿起來不過於單調、突兀，比起平常增添了一份俏皮，給人不一樣的感覺，而下半身不論搭配短裙、牛仔褲都百搭好看，參加party或上班、約會也很實穿。另外，冬天除了穿大衣，另一項值得入手的趨勢單品，就是蓬鬆柔軟的毛絨材質外套，穿在身上可愛加倍之外，最重要的是保暖效果好，不管冷氣強的室外、或是寒冷的戶外，都能穿得溫暖舒服。

Qoo10聖誕+跨年女裝時尚穿搭攻略（圖／部落客「Wei笑⽣生活」授權提供）

▲延續春夏流行的紗材質拼接元素，讓針織衫變得有女人味。（圖／部落客「Wei笑⽣生活」授權提供）

Qoo 。（圖／Qoo提供）

▲短毛絨材質外套不僅保暖，穿起來多了點可愛感。（圖／部落客「Fish老妞」授權提供）

Qoo 。（圖／Qoo提供）

這次4位KOL分享的重點穿搭，全是來自她們網購的戰利品，因此也讓人好奇都是上哪挑貨，而她們主要透過Qoo10全球購物網自行選購，再搭配優惠活動折價券，其中有人花不到500元就入手質感破表的衣服，CP值相當高，且下單後還是從韓國官方直營旗艦店直送到府，既不用親自飛到東大門、明洞，也不需和別人辛苦合購，尤其這些正韓流行服飾雖然是從韓國空運來台，價格卻比一般代購動輒千元起跳便宜。如果對於今年跑趴行頭還沒有想法，自己上Qoo10挖寶，就知道有多好買！

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關鍵字：Qoo10,網路購物,網購,跨年,聖誕,跑趴,穿搭,韓系,韓風,豹紋,格紋

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