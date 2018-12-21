姊姊嫁到國外！面試官酸「沒那麼需要工作吧」...她一秒爆氣

▲姊姊嫁到國外，她每天都被酸言酸語攻擊。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

出國生活並不是有錢人的特權。一名網友在臉書上抱怨，因為她姊姊嫁給外國人，每次提到她姊，總會有人酸言酸語地說，「你家是不是很有錢」，這兩件是明明就毫無關聯，不懂為什麼大家都要這樣問，也不是說嫁到國外就一定能一輩子吃好住好，實在沒必要這樣給別人扣帽子。

網友在臉書「爆怨公社」社團中發文，自從她姊姊嫁到國外後，每次認識新朋友，都會被問到2個無聊的問題，第一個問題是「你家是不是很有錢」，第二個則是「那你姐還用健保嗎」。

她無奈地說，姊姊會和外國人結婚和家裡的經濟狀況一點關係也沒有，「也是靠自己努力工作才去的，不然你自己也可以去啊。」更誇張的是，有一次她去一家公司面試，和主管聊到家庭成員，也提到姊姊嫁去國外的事，沒想到面試官竟然說，「她嫁到國外你應該沒那麼需要工作吧。」

而對於使用健保這件事，她不解地說，「一樣都有繳健保費，每期都超準時繳，從未遲繳過，到底為什麼不能用啊？」還表示自己身邊有的人是平常根本不繳費，需要看病才去補繳，「我不懂這樣酸人真的好玩嗎？」

網友們看到她的貼文都說，有的人就是見不得人好，「台灣就見不得別人好啊，好像踩人家一腳就能把自己層次提高一樣」、「就一聽到國外就自卑轉生氣」、「那種人腦裡裝啥阿」、「簡單的說就是仇富意識和刻板印象太重」。

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