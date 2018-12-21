老媽面前天兵兒打疫苗：下面腫起來還癢癢的　脫褲醫生愣2秒

▲媽媽帶兒子去打疫苗，卻因為一句話差點被醫生誤會。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

有時小孩子的童言童語往往能讓爸媽感到好氣又好笑，一名媽媽20日在臉書「爆怨公社」PO文分享，上週帶兒子去診所打流感疫苗，當醫生問到有沒有哪裡不舒服，竟然直接回答「我的鳥鳥腫起來還癢癢的」，結果只是蚊蟲咬傷，讓她尷尬得差點以為要被通報抓起來。

原PO提到，當時醫生的態度很謹慎，問了一堆關於身體狀況的事情，兒子也都能一一回答，沒想到當被問到「有沒有別的（地方）不舒服」時，他竟然直接脫口說出「有，我的鳥鳥腫起來還癢癢的」，醫生愣了一下，接著用很複雜的眼神看過來，讓她瞬間不知道該怎麼反應。

▲媽媽聽到兒子的話當下尷尬到連話都講不出來。（示意圖／取自免費圖庫pakutas，與本文當事人無關）

既然孩子都說有哪裡不舒服了，醫生當然也要盡責檢查，於是小心翼翼脫掉褲子察看，停頓2秒才反問，「蚊蟲咬的腫傷？」原PO無奈地說，因為家裡冬天蚊子比夏天還要多，兒子愛踢被子就算了，有時半夜起來上廁所就把褲子脫在馬桶邊，最後光溜溜回到床上繼續睡，難保不會被叮，「感覺醫生差一點就要通報了啊，媽媽覺得無辜。」

這段有趣的經歷一PO出，其他網友也紛紛半開玩笑在底下留言安慰，「哈哈哈，我兒子還想剪掉自己的鳥鳥呢」、「不舒服要講這很好，如果是女兒，爸爸可能就先被通報了」、「我兒子是過敏腫到像香腸，還整根發紫，把公婆嚇到直說『以後不能用了』」。

▼原文全文。



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