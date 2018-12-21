國中同學傳訊敘舊！下秒借錢「女友懷孕要墮胎」　被拒還嗆：為什麼不存錢

▲原PO國中同學傳訊息想借錢。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／綜合報導

許多人畢業後就很少和以前同學來往，一名女網友PO文抱怨國中同學，兩人畢業後就完全沒聯絡，有天對方突然密她，原本她以為只是要敘舊，沒想到卻是來借錢的，理由更是讓她直罵髒話；原PO說沒錢不太方便，對方還嗆「為什麼不存錢？」對話引起網友共鳴「有朋自遠方而來：借錢、直銷、保險、放紅帖」。

「我要抱怨我國中同學」，一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，兩人從畢業後就完全沒聯絡，有天對方突然傳訊，問她最近還好嗎，「我不疑有他跟你聊了一下，天真的以為你只是想敘敘舊，結果不出我所料 又是跑來借錢的」。

不只如此，對方借錢的理由竟是「不小心讓女朋友懷孕，要拿小孩」，讓她直呼超渣。原PO便和國中同學說「我沒錢，不太方便」，沒想到對方卻回「為什麼不存錢？」讓她一秒爆氣冒OS「X！那你為什麼不戴套要內射？我存不存錢關你屁事喔！」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「很久沒聯絡的人突然密我我都先跟他借錢，先借先贏」、「似乎行為符合很久不見的朋友又突然聯絡，很大機率都跟$有關」、「幫你是情份、不幫你是本份，要這樣回知道嗎」、「存錢也不是為了借你錢去拿小孩好嗎先生」、「1.借錢2.保險3.直銷 才會去翻n年前不聯絡的電話」。

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