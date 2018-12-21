底膠黏翻天！她換衛生棉「一扯…內褲破了」崩潰　秒吸共鳴：我也破2條

▲原PO撕衛生棉的時候，不小心把內褲也扯破了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

為了讓女性用起來更舒適，生理用品業者不斷推出各種新產品。一名女網友卻忍不住抱怨某牌衛生棉，強調好吸收、輕薄、不側露，但底部的黏膠實在太黏，讓她常常把內褲扯破。沒想到話題意外引起熱論，女孩們也紛紛留言「我也用過一牌，撕起來有塑膠黏在內褲上欸」、「我莫名扯壞2條內褲」。

「我要抱怨某品牌衛生棉」，一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她知道衛生棉強調好吸收、輕薄、不側露，許多人還會care黏力，因為這樣黏在內褲上時，棉棉才不會走位，「但你他X的也太黏了，每次要換衛生棉都像在撕什麼一樣！」因為超黏的衛生棉，讓她常常來一次月經，就要破幾條內褲，「是叫我沒來就不用穿的意思嗎？」

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▲女性一生和衛生棉脫離不了關係。（示意圖／記者李佳蓉攝）

看到貼文後，似乎不少女孩都有同感，「殘膠好煩」、「真的是這樣，我之前用靠XX，蘇X，有一陣子產品的膠很黏，換的時候內褲都會有殘膠」、「原來大家都會，我還以為是我內褲材質問題」、「我莫名其妙破兩條內褲」、「膠黏在內褲上真的很煩人」。

但也有人認為，原PO的內褲好像太脆弱了點，「妳需要換的是內褲，哈哈哈」、「這你內褲是買10條50的嗎？也太容易破了吧呵呵」、「妳是穿紙內褲嗎」、「妳的內褲是紙內褲嗎？還是穿很久布已經硬化了？撕破內褲太誇張了」。不過原PO也說，自己已經買不錯的內褲了，「就是這樣還撕破才X！」

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