「促轉會不該讓社會產生質疑」　黨產會委員轟卓榮泰：講幹話

▲行政院秘書長、民進黨主席候選人卓榮泰。（資料照／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

行政院秘書長卓榮泰18日針對促轉會提出消除威權議題時表示，不該在此時讓社會產生質疑。對此，黨產會委員沈伯洋19日就在臉書砲轟，白色恐怖那麼多年以前的事情，當然就會有卓榮泰這種「此時不應該產生爭議」這種幹話出現。

促轉會為清除威權象徵，提出重鑄國幣的想法，面額1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，也擬正式行文給中央銀行詢問改版事宜，卓榮泰表示，這個議題是促轉會內部正在研議的，但無論如何這個時候「不應該再讓社會產生質疑」，並指促轉會就這件事情「想的不夠好，做得不夠好，所以人民很難說好。」

沈伯洋表示，學運才幾年以前的事情？就已經開始有「不要對江院長不禮貌」、「給他言論自由」、「學術自由」等幹話了，加害者可以繼續大搖大擺趴趴走，命令者還可以冷笑和睥睨被害者，順便譴責被害者在迫害台灣呢。

沈柏洋批評，那麼白色恐怖那麼多年以前的事情，當然就會有卓榮泰這種「此時不應該產生爭議」這種幹話出現，因為我們台灣人要對加害者溫柔一點，不要太大聲，不要惹他們生氣，「我們要跪著溝通，順便維護他們的言論自由。」他認為，兩黨繼續維護歷史的錯誤體制，過往的加害者繼續吃香喝辣，繼續書寫歷史，「現在好好的，管他過去幹什麼」。

沈柏洋指出，台灣針對一般犯罪者，從來就沒有這種態度，就算都已經服刑出獄了，也是一樣過街老鼠，人人喊打，我們台灣人什麼時候對已經負責的受刑人說過，現在好好的，管他過去幹什麼？什麼時候說過不要對這些更生者不禮貌？算了吧，連工作都不肯給他們。

沈柏洋提到，這種建構在特殊身分上的國家體制，雖然在民主轉型之後東補西補，但是卻沒有徹底改變。當然，有人會說，看來也不需要改變了，因為我們即將進入一個更大的威權侍從體系，想要在那個獨裁政權下拼經濟。

沈柏洋強調，做為台灣人，或許抵擋不了大家的選擇，但是可惜我不是失敗主義，一定奮戰到最後一刻。