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柯文哲重提「兩岸一家親」　綠委、時力轟：陸有尊重台灣？

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▲▼雙城論壇柯文哲聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

雙城論壇柯文哲聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

台北上海雙城論壇歡迎晚宴昨晚在圓山大飯店舉行，台北市長柯文哲致詞時重提雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，兩岸關係就可和平穩定。對此，綠委及時力立委都不認同柯文哲的說法；親民黨團總召李鴻鈞則說，「至少比說九二共識來得好多了吧！」

針對柯文哲的「兩岸一家親」，李鴻鈞表示，這說法在政治上是兩岸最可以接受的語言，「總比柯文哲講出九二共識來得好多了吧！」至少對岸還可以接受，用此方式、步調，去取得光譜最大值，這大概是柯文哲的想法。

民進黨團總召李俊俋則說，柯文哲自己的說法自己要承擔，但柯前後說的不一致也不是第一次了。他也質疑，柯文哲說的兩岸一家親跟兩岸互相尊重「不是矛盾嗎」，「這些年來中國有尊重任何一次尊重台灣嗎？不斷地在文攻武嚇在施壓台灣，這叫尊重嗎？」

綠委段宜康則說，綠白從來沒有表達要合作，而柯文哲談兩岸一家親，從選前到選後，柯的說法也沒有變，「只是他選贏了，聲音就比較大」。

時代力量立委黃國昌認為，柯文哲可能是現在沒有壓力了，就開始提兩岸一家親，他不想做太多過度延伸的解讀，但就柯提出來的「5個相互」，他不瞭解相互尊重、相互合作是怎麼樣，中國是不是真的有瞭解台灣人民的感受？台灣人民希望捍衛民主自由生活方式，更重要的事情是要尊重台灣，包括不要繼續在國際社會上面打壓我們生存的空間；而時代力量的立場向來非常的清楚，沒辦法認同透過兩岸一家親來台灣進行統戰的活動。

他還說，時力有自己的政見、訴求，「不要再把時代力量用小綠這樣的標籤」，或是去討論時力支持誰、不支持誰，時代力量有自己存在的價值。

時力立委林昶佐指出，時力跟柯之間最大的歧見是跟中國的立場，不清楚為何又要提「兩岸一家親」，不管是兩岸一家親還是同文同種，都是舊時代的意識形態，很明顯是中國統戰用語，無視台灣多元文化的存在，柯身邊很多年輕人，要再好好想想。至於外界質疑選前挺柯，選後批柯，林昶佐澄清，他從沒挺過柯的兩岸一家親，就事論事。

國民黨團總召江啟臣指出，柯文哲勢必會是2020這一局裡面，可能影響整個局的政治人物，連柯自己也講等明年6月再來問他，不過這也清楚告訴大家，就是明年6月以前，柯應該都會做相關準備。

柯文哲在2017年雙城論壇講兩岸一家親，之後爆出講稿有兩版的爭議，也讓綠營基層不願與柯合作，柯文哲則在選前表示，如果聽了兩岸一家親不爽，他歹勢。綠白合作破局後，柯文哲年底順利連任市長，在沒有選舉壓力下，昨在雙城論壇中，又再度提起「兩岸一家親」。

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關鍵字：柯文哲,中國,兩岸一家親,民進黨,時代力量,親民黨,國會直播

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