嗆促轉會「一年薪水不知花多少」　館長開譙：我X！

▲館長陳之漢。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

行政院促轉會日前召開記者會表示，建議撤三軍儀隊、拆除蔣公銅像，另國幣面額1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，也擬正式行文給中央銀行詢問改版事宜，移除威權象徵，但相關主管部門卻都給軟釘子，總統蔡英文也說這並非促轉會獲總統說了算，引發討論，館長陳之漢則認為，政府想花數百億去蔣化，還要養一年薪水不知花多少的促轉會，卻又繼續高額收稅金，怒轟只知道爭權奪利，「我X」。

促轉會近日推3招「去蔣」，其中，若國幣改版，根據《ETtoday新聞雲》獨家取得中央銀行內部評估的資料，合計需要450.51億元，引發爭議。

館長砲轟，政府為了去蔣花數百億改鈔票、移除三軍儀隊，養促轉會一年薪水就不知道花多少，卻仍收高額稅金，忙著關稅車稅、公司稅、個人稅，但弱勢卻照顧不好，只知道爭權奪利，讓他怒罵「我X」。

對於國幣改版挨轟，促轉會發言人葉虹靈受訪時則表示，國幣改版需要經過社會對話成果、諮詢學者專家、機關協調三步驟，目前沒有任何時間表，僅是討論開始前的前置作業，對於是否兩年內達成國幣改版任務，她保守表示，「恐怕無法這樣回答」。

總統蔡英文18日發表迴廊談話談到此事強調這並非總統或是促轉會說得算，並以文化部在處理中正紀念館議題時，使用公民審議程序為例，盼不同意見的團體坐下來討論。